Hàng loạt bãi xe container tự phát dọc tuyến đường huyết mạch ở Bình Dương

TPO - Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn có chiều dài gần 42km được xem là trục giao thông huyết mạch của tỉnh Bình Dương. Đây cũng là tuyến đường ùn tắc nhất của địa phương khi không chỉ có lượng phương tiện di chuyển nhiều mà dọc hai bên đường có hàng loạt bãi container chui, xe ra vào bát nháo.

Theo ghi nhận của PV, dọc hai bên các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đi qua địa bàn TP.Thuận An, TP.Dĩ An xuất hiện nhiều bãi xe container hoạt động tự phát. Theo thống kê, hiện nay dọc hai bên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (từ TX.Bến Cát giáp quốc lộ 1A đến TP.Dĩ An) có gần 100 bãi xe container. Trong số đó, bến bãi có phép chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Vào thời gian cao điểm mỗi ngày, tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ ngoài nguyên nhân lưu lượng phương tiện di chuyển nhiều thì việc xe container ra vào bến bãi chui cũng góp phần không nhỏ.

“Mỗi lần xe container ra vào bãi lại xảy ra cảnh tắc đường, thậm chí nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hơn nữa, bãi xe gây ô nhiễm môi trường do bụi bặm, tiếng ồn sửa chữa xe”, ông N.V.T (ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) nói.

Trong khi đó, ông T.T.A (ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An) cho biết thêm: “Do xe container trọng lượng lớn nên đoạn đường ra vào bãi bị băm nát. Mỗi lúc trời mưa đất dính bánh xe vương vãi ra đường. Các bãi xe tự phát, nền đất nên ô rất ô nhiễm mỗi khi mưa lớn”.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP.Dĩ An), cho biết địa bàn hiện có hơn 10 bãi xe container, trong đó có bãi hoạt động chui. UBND phường đã xử lý các bãi chưa được cấp phép và chưa chuyển mục đích sử dụng. Theo ông Yêm, bãi xe container dù có phép hay không cũng làm cơ sở hạ tầng xuống cấp, những đoạn đường gần bãi xe thường xuất hiện tình trạng người dân sử dụng lòng lề đường để vá lốp, thay nhớt xe ô tô.

Cũng theo ông Yêm, trong năm 2020, đã buộc di dời 3 bãi xe container ra khỏi khu dân cư, xử lý gần 10 điểm vá lốp xe sai quy định, buộc chuyển đi nơi khác.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xử lý bãi xe hoạt động không phép. Địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc hoạt động của bãi xe container trên địa bàn. Đoàn sẽ rà soát, thống kê tổng thể trên địa bàn bao nhiêu bến bãi xe container hoạt động có phép hoặc không phép. Từ đó, trình UBND tỉnh quy hoạch lại bãi xe container cho phù hợp với điều kiện thực tế và quỹ đất của địa phương.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, địa phương đã lên phương án phân khu, quy hoạch lại bến bãi xe container cho phù hợp với việc phân luồng giao thông trên một số tuyến đường chính. Tuy nhiên, để quy hoạch lại bãi xe container cũng còn phụ thuộc vào quỹ đất của địa phương. Hiện, mới chỉ rà soát thống kê việc hoạt động của bãi xe container. Đối với bãi xe container tự phát sẽ xử lý triệt để.