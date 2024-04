Han So Hee từ chối đóng phim với Ryu Jun Yeol

TPO - Han So Hee và Ryu Jun Yeol từ chối đóng chung phim với nhau dù đã lên kế hoạch trước. Nữ diễn viên bất ngờ có những chia sẻ sau khi chia tay bạn trai và từ bỏ dự án chung.

Sau khi tuyên bố chia tay, Han So Hee và Ryu Jun Yeol cũng đồng loạt từ chối vai diễn trong bộ phim truyền hình Delusion (Deception).Trước đó, cả hai đang bàn bạc cho vai chính trong phim, tiếc thay drama tình cảm đã thay đổi cục diện.

Công ty sản xuất Showbox xác nhận hai diễn viên đều đã bị gạch tên khỏi cuộc thảo luận về vai diễn trong phim: “Đúng là Han So Hee và Ryu Jun Yeol đang thảo luận để xuất hiện trong phim. Tuy nhiên, chúng tôi đã kết thúc những cuộc thảo luận đó vì họ từ chối”.

Phía đơn vị chủ quản C-JeS Studio của Ryu Jun Yeol nói nam diễn viên không tham gia bộ phim và kết thúc việc đàm phán.

“Ryu Jun Yeol cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra gần đây và đồng ý kết thúc cuộc đàm phán vì anh không muốn công việc phải chịu bất kỳ hậu quả nào sau những gì đã xảy ra” - C-JeS Studio chia sẻ.

Trong khi đó, công ty quản lý Han So Hee cho hay nữ diễn viên chưa nhận lời chính thức mà chỉ đặt vấn đề trong giai đoạn casting. Sau nhiều chuyện, cô quyết định không xuất hiện.

Delusion lấy bối cảnh ở Kyungseong (Hàn Quốc) những năm 1935 và Thượng Hải (Trung Quốc) năm 1800. Nữ chính là ma cà rồng xinh đẹp tên Song Jung Hwa, nam chính là họa sĩ tài năng Yoon Yi Ho - được giao nhiệm vụ vẽ chân dung người phụ nữ này. Danh tính của Song Jung Hwa dần được hé lộ theo thời gian, cuốn theo chuyện tình cảm của cả hai.

Ngày 2/4, Han So Hee chia sẻ hình ảnh rạng rỡ chụp bìa tạp chí. Kèm đó, nữ diễn viên sinh năm 1994 đăng ảnh bánh kem kèm dòng chữ: "Từ giờ hãy chỉ đi trên con đường đầy hoa thôi nhé!", chèn thêm bản nhạc "Anniversary for me" (tạm dịch: Lễ kỷ niệm dành cho tôi) hậu tin “đường ai nấy đi” với bạn trai.

Cũng trong sáng nay, truyền thông Hàn đưa tin Ryu Jun Yeo bắt đầu đóng phim mới Revelation của đạo diễn Yeon Sang Ho - người đứng sau Train to Busan, Peninsula.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay chóng vánh sau hai tuần công khai tình cảm với truyền thông. Cả hai vướng vào drama tình ái khi Han So Hee bị nghi là “kẻ thứ ba” chen chân vào chuyện tình của Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ – diễn viên Hyeri. Han So Hee có nhiều bài đăng đáp trả nhưng bị dư luận phản đối. Cô lên tiếng xin lỗi và chấm dứt hẹn hò với Ryu Jun Yeol.