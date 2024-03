Han So Hee chia tay Ryu Jun Yeol

TPO - Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay sau hai tuần công khai mối quan hệ. Bức ảnh Han So Hee ngầm tiết lộ chuyện tan vỡ đang được khán giả bàn luận.

Ngày 30/3, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận với Osen nam diễn viên và Han So Hee đã “đường ai nấy đi”: “Đúng là họ đã chia tay. Chúng tôi không có lập trường nào khác ngoài việc xác nhận”.

Ngay sau đó, 9Ato Entertainment - công ty quản lý của Han So Hee - xác nhận: "Han So Hee đã chia tay Ryu Jun Yeol. Cả hai đều muốn được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên. Họ không muốn lãng phí cảm xúc vào chuyện cá nhân nữa”.

Cách đó ít phút, Han So Hee cập nhật trên blog cá nhân bức ảnh diễn viên Nicole Kidman ăn mừng khi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Tom Cruise. Bức hình nổi tiếng này còn có tên gọi là “ly hôn”. Vì thế, khán giả suy đoán nữ diễn viên My name đã chấm dứt quan hệ tình cảm với bạn trai.

Sự việc nổ ra khi du khách chứng kiến Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò ở Hawaii. Phía hai nghệ sĩ sau đó xác nhận, nhưng drama ập đến khi Hyeri - bạn gái cũ Ryu Jun Yeol - ẩn ý với cụm từ “Thật thú vị”. Ryu Jun Yeol có tình mới khi chia tay người cũ không lâu cộng thêm phản ứng của Hyeri khiến Han So Hee vướng nghi vấn “người thứ ba”.

Chuyện tình cảm ồn ào, rắc rối của bộ ba khiến khán giả và truyền thông quay như chong chóng. Han So Hee hành động hấp tấp, mất kiểm soát bởi những tâm thư dài trên mạng xã hội. Cô thừa nhận yêu Ryu Jun Yeol, khẳng định không phải “tiểu tam”, xin lỗi Hyeri gây “náo loạn” mạng xã hội.

Tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt, người đẹp sinh năm 1994 lại lên tiếng trách móc bạn trai giữ im lặng khiến cô hứng mọi búa rìu dư luận. Cô nói đã kiệt sức bởi suy đoán vô căn cứ từ cộng đồng mạng.