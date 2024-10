Halcom Việt Nam được vinh danh giải thưởng 'Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á' năm 2024

Cty CP Halcom Việt Nam vừa chính thức được vinh danh giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024.

APEA là giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu trong khu vực Châu Á với nhiều hạng mục nhằm ghi nhận các doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực để tạo ra sự kết nối, cạnh tranh công bằng và phát triển kinh doanh. Năm 2024 là năm thứ 8 chương trình được triển khai tại Việt Nam do Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ về kinh doanh tại châu Á – trao tặng nhằm công nhận những doanh nghiệp xuất sắc, liên tục đổi mới và phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức, để đạt giải thưởng, các ứng viên đã trải qua quá trình đánh giá với nhiều tiêu chí của hội đồng giám khảo như: kiểm toán tài chính, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và năng lực lãnh đạo trong nhiều năm, phỏng vấn ban lãnh đạo trực tuyến và bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia. Ứng viên cũng cần chứng minh kỹ năng kinh doanh, kinh nghiệm cũng như cam kết duy trì các chuẩn mực về kinh doanh bền vững.

Halcom Việt Nam tự hào là một trong 62 doanh nghiệp được APEA vinh danh năm 2024. Luôn kiên định với mục tiêu phát triển xanh và bền vững, trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, Halcom từng bước khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn phát triển hạ tầng - đô thị.

Cùng với việc tiếp tục vận hành các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, năm 2024, Halcom Việt Nam tập trung đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội - Bình Định, nâng công suất Nhà máy nước Thuận Thành – Bắc Ninh, khởi động dự án bất động sản nghỉ dưỡng Phương Mai 3 – Bình Định. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp cam kết hoàn thành đầu tư ít nhất 300 MW năng lượng sạch, liên kết để đầu tư thành công ít nhất 5 dự án về nước, điện gió, điện mặt trời, bất động sản, nhà máy điện rác và giao thông.

Hoạt động tư vấn cũng tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có, đặc biệt công ty tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động tư vấn tại thị trường các nước Đông Nam Á. Công ty tiếp tục cung cấp 3 dòng sản phẩm dịch vụ tư vấn chính đã làm nên tên tuổi, thương hiệu Halcom bao gồm kỹ thuật, chính sách an toàn về môi trường – xã hội và truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Halcom là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới triển khai Chương trình tuân thủ liêm chính (CCP) với chiến lược phát triển rõ ràng, minh bạch hóa các hoạt động, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, cùng phát triển bền vững. Tháng 8/2024, lãnh đạo Halcom Việt Nam vinh dự được mời tham dự và chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn Chống tham nhũng và Liêm chính Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Hạ Môn, Trung Quốc với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ nhiều Quốc gia trên thế giới.

Song hành với kinh doanh, Halcom Việt Nam luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên cả nước nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em vùng cao, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong nhiều năm liên tiếp, công ty đồng hành với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch HĐQT Halcom Việt Nam cho biết: “Giải thưởng là niềm vinh dự lớn cho Halcom Việt Nam khi được ghi nhận những thành quả của công ty thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, từng bước đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về phát triển bền vững trong lĩnh vực hạ tầng – đô thị không chỉ tại Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á, góp phần mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng và xã hội bằng sự minh bạch và sáng tạo”.

Với những cam kết mạnh mẽ, Halcom Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước tiến vững vàng hơn trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn, tăng cường kết nối, hợp tác quốc tế, hoạt động với những giá trị cốt lõi và mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững mà doanh nghiệp luôn kiên định theo đuổi.