Hai vợ chồng bị bỏng nghi do phóng hỏa đốt nhà

TPO - Cơ quan công an đang điều tra vụ cháy nhà nghi do phóng hỏa làm hai người bị bỏng xảy ra ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngày 9/7, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang điều tra vụ cháy nhà nghi do phóng hỏa làm hai vợ chồng bị bỏng, nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là ông T.H.N. (35 tuổi) và vợ là bà N.T.H.Đ. (34 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 8/7, người dân thấy tầng 2 của căn nhà nằm ở con hẻm trên quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) xảy ra cháy nên hô hoán cho người bên trong biết.

Phát hiện hỏa hoạn, chủ căn nhà nhanh chóng dập tắt đám cháy và đưa bà Đ. ra ngoài, chở vào bệnh viện cấp cứu do bị bỏng. Ngoài ra, ông N. cũng bị bỏng và tự đi ra khỏi nhà. Ít phút sau, ông N. được một người bạn đi xe máy đến, chở vào bệnh viện.

Nghi vấn vụ cháy là do đốt nên người nhà của bà Đ. đã trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn ông N. có mâu thuẫn về tiền bạc với bà Đ. và gây nên vụ cháy trên.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.