Hai đối tượng kích động cuộc 'đại náo' Trại tạm giam Chí Hòa sắp hầu tòa

TPO - Bị can Trọng và Hải, mỗi người từng mang trong mình 3 bản án, trong lúc đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa lại tiếp tục gây án và chuẩn bị phải hầu toà trong vụ án thứ 4.

Dự kiến ngày 20/7, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ các can phạm nhân ‘đại náo’ Trại tạm giam Chí Hòa hồi tháng 6/2021. Thẩm phán Vũ Văn Lệ sẽ là chủ tọa phiên xử này.

Hai bị can Nguyễn Văn Trọng (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An), Trần Tuấn Hải (SN 1985, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về giam giữ”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 6/7/2021, tại Đội Quản giáo số 2 (thuộc Trại tạm giam Chí Hòa), có 10 can phạm nhân đang bị giam giữ tại các buồng 11, 13 và 14, trong đó có Nguyễn Văn Trọng (đang giam tại buồng 13BC) có dấu hiệu sốt, ho, khó thở nên yêu cầu được đưa đi khám bệnh.

Cán bộ quản giáo tổ chức đưa các can phạm nhân trên đi khám bệnh tại Bệnh viện Chí Hòa (trong khuôn viên Trại tạm giam Chí Hòa). Khi đến nơi khám bệnh thì các can phạm nhân không hợp tác, không tuân thủ theo y lệnh của các bác sỹ bệnh viện và đòi các yêu sách, tiêu chuẩn riêng trong khám chữa bệnh, nên cán bộ quản giáo dẫn các can phạm nhân này quay trở lại buồng giam.

Khi đến buồng giam, các can phạm nhân không vào buồng mà đứng ở khu vực hành lang yêu cầu được đưa ra bệnh viện bên ngoài trại tạm giam để khám chữa bệnh.

Lợi dụng cán bộ quản giáo mở cửa một số buồng giam khác để đưa cơm cho các can phạm nhân, khoảng 30 can phạm nhân đã la hét, kích động, tự ý rời khỏi buồng giam và ra ngoài hành lang đứng, yêu cầu cán bộ phải đưa đi khám chữa bệnh.

Đến khoảng 14h cùng ngày, có 2 can phạm nhân ở buồng 2, gác 1 bảo khó thở, cán bộ quản giáo vào kiểm tra và đưa họ đi cấp cứu tại Bệnh viện Chí Hòa. Lúc này, một số can phạm nhân đứng ngoài hành lang tại gác 2, gác 3 bắt đầu la hét, kích động cho rằng cán bộ quản giáo không tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân bị nhiễm COVID-19 nên dẫn đến bị bệnh nặng phải cấp cứu.

Trong đó Nguyễn Văn Trọng, Trần Tuấn Hải có thái độ chống đối, không chấp hành mệnh lệnh của cán bộ quản giáo yêu cầu vào phòng giam, mà kích động các can phạm nhân khác cùng kéo nhau xuống phía khu vực làm việc của cán bộ Đội quản giáo số 2, không cho cán bộ quản giáo làm việc, đập phá ổ khóa của một số buồng giam để các can phạm ra khỏi nơi giam, tiếp tục gây rối (có khoảng 60 can phạm nhân ra khỏi buồng giam).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Công an TPHCM huy động lực lượng chức năng khống chế các đối tượng chống đối về buồng giam, ổn định lại tình hình.

Tại cơ quan điều tra, Hải và Trọng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Theo Cơ quan điều tra, vào năm 2004, Trần Tuấn Hải bị TAND TPHCM xử phạt 2 năm tù, về tội “Cướp tài sản”; đến năm 2007, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 14/1/2021, bị TAND TPHCM Hải phạt 20 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; trong lúc đang bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa chờ xét xử phúc thẩm thì Trần Tuấn Hải lại gây ra vụ án nêu trên.

Tương tự, trong năm 2021, bị can Nguyễn Văn Trọng từng bị TAND quận Tân Bình phạt tuyên phạt 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và bị TAND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) phạt 8 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Văn Trọng bị tạm giam từ ngày 17/12/2019 tại Trại tạm giam Chí Hòa và gây án trong vụ “Vi phạm quy định về giam giữ” này.