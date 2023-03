Hai đối tượng chặn đầu, đập phá xe khách ở Yên Bái bị khởi tố

TPO - Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) vừa khởi tố hai đối tượng liên quan đến hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” trong vụ va chạm giữa hai xe khách khiến ba người bị thương.

Công an huyện Văn Chấn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.N.B (SN 1982, trú tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn) và P.Đ.T (SN 1989, trú tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn) về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, tối 2/2/2023, hai xe khách giường nằm 40 chỗ của nhà xe Thành Anh chuyên tuyến Nghĩa Lộ - Bắc Ninh di chuyển theo hướng Bắc Ninh về Nghĩa Lộ, khi qua địa phận Khe Rịa, xã Cát Thịnh bất ngờ bị một xe tải chặn đầu.

Ngay sau đó, một xe khách có logo nhà xe Long Sinh mang BKS 21F-0044 chặn phía sau. Hơn 10 người xuống xe mang theo hung khí là tuýt sắt, dao, gậy lao vào đập phá xe, hành hung tài xế và phụ xe của nhà xe Thành Anh.

Hậu quả, ba người bị trọng thương. Trong đó, một người bị gãy tay, vỡ đầu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, một người bị vỡ xương hàm và một người bị mẻ răng, mặt mũi bị bầm dập. Xe khách bị đập phá, hư hại nặng.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định P.N.B và P.Đ.T là hai đối tượng cầm đầu chặn và đập phá, gây thương tích cho lái xe và phụ xe của nhà xe Thành Anh.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.