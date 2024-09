Hải đoàn Biên phòng 18 liên tiếp phát hiện tàu cá vi phạm

TPO - Biên đội III/24, Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện trên tàu BV-93033TS và tàu cá TG-92379TS, thuyền trưởng đều không xuất trình được văn bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân của thuyền viên theo quy định.

Ngày 26/9, Biên đội III/24, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, vào lúc 14h ngày 24/9 khi đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực vùng biển tỉnh Bến Tre, Tổ công tác của Biên đội III/24 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 2 phương tiện vi phạm.

Cụ thể, tàu BV-93033TS do ông Đỗ Ngọc Hoàng Minh (48 tuổi, trú xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 3 thuyền viên và tàu cá TG-92379TS do ông Lê Hữu Lộc (35 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 4 thuyền viên có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực thủy sản.

Tại thời điểm kiểm tra, Biên đội III/24, Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện trên các tàu, thuyền trưởng đều không xuất trình được văn bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân của thuyền viên theo quy định.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm, ngày 26/9, Tổ công tác Biên đội III/24 đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Biên đội III/24, Hải đoàn Biên phòng 18 cũng dẫn giải 3 tàu có số hiệu BV-94119TS, BV-90042TS và BT-97302TS về cảng của Hải đoàn Biên phòng 18 (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 23/9, khi đang tuần tra, kiểm soát tại vùng biển thuộc vùng biển tỉnh Tiền Giang, Tổ công tác của Biên đội III/24, Hải đoàn Biên Phòng 18 phát hiện và tiến hành kiểm tra 3 phương tiện tàu cá có hành vi khai thác khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU.

Ba tàu này gồm tàu BV-94119TS do ông Hồ Phi Nhuận (52 tuổi, trú tại ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên; tàu cá BV-90042TS do ông Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, trú tại Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên; tàu cá BT-97302TS do ông Nguyễn Văn Kha (29 tuổi, trú tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác của Biên đội III/24, Hải đoàn Biên Phòng 18 phát hiện trên các tàu, tất cả thuyền viên đều không xuất trình được văn bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân theo quy định.