Hai điều các golfer lưu ý khi tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast

TPO - Trận đấu giữa Atletico Madrid và Man City đã kết thúc với hình ảnh xấu xí từ các cầu thủ của hai đội. Trước và sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ Atletico và Man City lao vào nhau hỗn chiến khiến các nhân viên an ninh vất vả ngăn cản.

TPO - Liverpool thay tới 8/11 vị trí chính thức so với trận hoà Man City 2-2 gần nhất. Điều đó dẫn tới một chút loạng choạng trong cách vận hành. Nhưng trước đối thủ yếu, The Kop vẫn có được kết quả an toàn là tỷ số 3-3 (chung cuộc 6-4) để vào bán kết.