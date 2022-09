Hai chị em họ ở Nghệ An mất tích bí ẩn

TPO - Lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm tung tích hai nữ sinh là chị em họ ở Nghệ An mất tích bí ẩn.

Ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm tung tích của một nữ sinh trên địa bàn bỏ nhà đi không rõ lý do.

Trước đó, vào ngày 13/9, Công an xã Quỳnh Thọ nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị H. (SN 1987, trú thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ) về việc con gái chị là em H.T.T.M (SN 2010, học sinh lớp 7) bỏ nhà đi không rõ lý do.

Chị H. cho biết, chiều 12/9, em M. đến trường nhưng không thấy trở về nhà. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích.

Theo gia đình, trước khi mất tích, nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường, không mang theo đồ dùng cá nhân. Gia đình sau đó đã trình báo sự việc lên công an để nhờ giúp đỡ.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người nhà xác định cùng bỏ đi với M. còn có T.T.X. (SN 2009, trú xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Được biết, M. và X. là chị em họ.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với các gia đình để tìm kiếm tung tích các cháu.