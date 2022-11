Hà Tĩnh ngập sâu sau trận mưa lớn

TPO - Trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (23/11) khiến một số tuyến đường tại Hà Tĩnh bị ngập sâu, ảnh hưởng đến quá trình giao thông của người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6h qua (3h/23/11 - 9h/23/11), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động ở Đậu Liêu đạt 226,0mm; Hồ Cu Lây: 211,0mm; Mỹ Lộc: 69,0mm; Sơn Kim2: 61,0mm;… Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh nhận định, đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối, đặc biệt tại các huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh.