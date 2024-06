Hà Tĩnh: Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em

TPO - Dù đã có nhiều cảnh báo nhưng thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm, làm nhiều trẻ em tử vong.

Những ngày qua, người dân xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc 3 em học sinh ở xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) đi tắm biển bị sóng cuốn ra xa. May mắn thời điểm này, có 2 cán bộ công an xã Thạch Hội đang tuần tra làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực bãi biển Hội Tiến nên đã phát hiện và kịp thời cùng người dân cứu được 2 em vào bờ an toàn. Song em N.H.N.K (SN 2013) dù được đưa vào bờ sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đó chỉ là một trong nhiều trường hợp tử vong do đuối nước xảy ra từ đầu hè đến nay tại Hà Tĩnh, cướp đi nhiều sinh mạng trẻ em. Đặc biệt vụ đuối nước tại đập Khe Xai (huyện Thạch Hà) vào hồi tháng 3 vừa qua đã khiến hai em học sinh lớp 9 (cùng trú thôn Đông Sơn) tử vong. Hay vụ đuối nước vào hồi tháng 5 vừa qua tại huyện Nghi Xuân cũng đã khiến 2 em học sinh lớp 9 tại xã Xuân Hội tử vong.

Tại Hà Tĩnh, đuối nước thường xảy ra ở các khu vực nông thôn và thường gia tăng vào mùa hè khi học sinh được nghỉ học vào những ngày nắng nóng. Điều khiến nhiều người xót xa là ngay tại vị trí này, địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm cấm tắm… nhưng không ít người phớt lờ, bất chấp nguy hiểm.

Mỗi năm Hà Tĩnh lại ghi nhận con số đuối nước trẻ em tăng cao, nguyên nhân là do thiếu sự giám sát của người lớn, sự chủ quan của bố mẹ để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ... Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh, trong năm 2023, có 17 trẻ em thiệt mạng do tai nạn đuối nước. Còn từ đầu năm 2024 đến nay địa bàn đã xảy ra 7 vụ đuối nước, làm 9 trẻ em tử vong.

Anh Trần Văn Sang - Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua các tổ chức Đoàn trên địa bàn đang triển khai, ra mắt các điểm phao cứu sinh, loa phát thanh tuyên truyền phòng chống đuối nước tại các điểm có nguy cơ cao, dễ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em. Ngoài việc tuyên truyền, cảnh báo tai nạn đuối nước cho từng hộ gia đình còn triển khai các lớp dạy bơi, học bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em, đồng thời lắp đặt thêm hệ thống pano cảnh báo khu vực từng xảy ra đuối nước gây chết người….

“Các hoạt động được triển khai đồng bộ, đã và đang mang lại nhiều hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng đuối nước ở trẻ em hiện nay", anh Sang cho hay.

Nhằm giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là trong thời gian các cháu nghỉ hè, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường, các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trong đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; phổ biến, vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị tai nạn, thương tích, đặc biệt trong những dịp lễ, dịp hè, những ngày nghỉ trẻ em không đến trường.