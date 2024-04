Hà Nội quy định thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025, quy định thời gian tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 trực tuyến từ ngày 1/7 tới ngày 9/7 tới.

Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học, THCS hoàn thành cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày 31/5.

Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ 1-3/7.

Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7-9/7.

Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào mầm non từ ngày 4-6/7.

Sau khi hết thời gian tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh có thể đến trường đối chiếu hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13-18/7.

Hồ sơ tuyển sinh mầm non, lớp 1 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu do trường phát hành đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp. In phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có đối với lớp 1).

Đối với lớp 6, hồ sơ bổ sung Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc hồ sơ có giá trị thay thế học bạ; Quyết định cho phép học vượt cấp (nếu có).

Năm học tới, Hà Nội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố đối với mầm non, lớp 1, lớp 6.

Các trường tư thục tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học (từ 1/6 đến hết 12/7).

Sau ngày 18/7, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT (các trường trực thuộc Sở thì báo cáo Sở GD&ĐT). Căn cứ tình hình cụ thể của từng trường, Phòng và Sở GD&ĐT cho phép được tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ 21 -22/7; các trường mầm non được tuyển bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống chậm nhất ngày 23/7.

Thời điểm này, Hà Nội yêu cầu các nhà trường điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội giao cho các Phòng GD&ĐT có kế hoạch phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu phù hợp với điều kiện đội ngũ, trường lớp.

Đối với các khu đô thị mới chưa có trường, Phòng GD&ĐT phải báo cáo UBND quận, huyện, thị xã có biện pháp giải quyết chỗ học cho học sinh và thúc đẩy việc xây thêm trường mới theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn. Trong đó, quan tâm tới con các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng, con công nhân tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách vào các trường công lập.

Hà Nội cũng yêu cầu các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh đầu cấp.