Hà Nội phát động phong trào toàn dân phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông

TPO - Sáng 11/8, Công an TP Hà Nội ra quân phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”.

Tới dự lễ phát động có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, công tác tuyên truyền mới chỉ dừng lại ở việc vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Do đó, phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” được triển khai nhằm mục đích vận động, khuyến khích, tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông “nóng”, “nổi cộm” hiện nay.

Theo Công an TP Hà Nội, phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” được triển khai thống nhất, đồng bộ gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phấn đấu mỗi người dân là một “tuyên truyền viên”, một “cộng tác viên” với lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời huy động sự vào cuộc tổng thể, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phát huy vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm để cung cấp cho Công an TP Hà Nội xử lý, giải quyết.

Các hành vi vi phạm tập trung vào như: xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng thời gian quy định (bao gồm cả xe chở rác); xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng…

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu Công an TP Hà Nội thực hiện tốt các nội dung kế hoạch phát động phong trào đã đề ra trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an TP Hà Nội phải sơ kết sau 6 tháng triển khai để đánh giá lại hiệu quả. Trên cơ sở đó, nhân rộng mô hình, cách làm hay của Hà Nội đối với toàn quốc, để hạn chế dần các vi phạm giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trạng mạng Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội” để tiếp nhận các thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân. Các thông tin phản ánh có thể sử dụng phương tiện ghi hình cá nhân như điện thoại thông minh, máy ảnh, máy quay, camera hành trình…

Công an TP Hà Nội cho biết, mọi thông tin tiếp nhận đều được phân loại, xử lý theo quy định. Việc xử lý vi phạm quyết liệt, khách quan, nghiêm minh, triệt để và tổ chức tuyên truyền rộng rãi tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa.

Bên cạnh đó, thông tin người cung cấp được bảo đảm an toàn, bí mật và kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia phong trào. Đồng thời cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm với các hành vi lợi dụng cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực.

Một số hình ảnh buổi lễ ra quân phát động phong trào: