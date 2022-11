Hà Nội: Ô tô gây tai nạn liên hoàn trong đêm

TPO - Đêm 15/11, ô tô BKS Hà Nội lưu thông trên đường Dương Đình Nghệ (Gầu Giấy, Hà Nội) xảy ra va chạm với 4 ô tô, xe máy khác làm 1 người gãy xương đùi.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 22h cùng ngày, tại khu vực đường Dương Đình Nghệ (đối diện Tổng cục Hải quan) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 30G-055.XX (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng từ Trung Kính đi Phạm Hùng va chạm với xe máy BKS 29X1-619.XX do chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1988) điều khiển; xe máy BKS 34B4-153.XX do anh Lê Anh Ph. (SN 1995) điều khiển; xe máy BKS 29S3-83XX do ông Đỗ Tự Nh. (SN 1947, cùng trú tại Hà Nội) điều khiển và xe ô tô BKS 30H-033.XX do anh Nguyễn Hùng Th. (SN 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ ngồi trên xe máy là bà Bùi Thị Bích L. bị gãy xương đùi, ông Đỗ Tự Nh. bị thương đang điều trị tại Bệnh viện E. Tại hiện trường, 5 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT, công an cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng đã đưa 2 người ngồi trong xe ô tô BKS 30G-055.XX đi kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.