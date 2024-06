Hà Nội: Nhiều chung cư mini, nhà cho thuê khó làm lối thoát nạn thứ hai

UBND TP. Hà Nội có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 gửi HĐND TP. Hà Nội về giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trước đó, tại các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị thành phố “có giải pháp cho phép làm thang thoát hiểm thứ hai để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân”.

Về vấn đề này, UBND TP.Hà Nội cho rằng, loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini) có nhiều bất cập và tồn tại về xây dựng, PCCC. Do đó, việc khắc phục theo quy định gặp nhiều khó khăn nhất là lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan.

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc trên, UBND TP. Hà Nội cho biết, Bộ Công an đang tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng để nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến PCCC, trọng tâm là Luật Phòng cháy và chữa cháy và Tiêu chuẩn Quốc gia về nhà ở riêng lẻ.

Ngoài ra, căn cứ các tồn tại về PCCC tại từng công trình, Công an thành phố đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, người dân thực hiện các giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn PCCC đối với công trình như: đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy các khu vực có công năng khác nhau (khu vực sinh hoạt, khu vực để xe, khu vực kinh doanh...) để ngăn cháy lan.

Đồng thời, tạo lối thoát nạn thứ hai qua ban công, logia, lối thoát nạn khẩn cấp lên mái, thang ngoài nhà phục vụ thoát nạn. Đồng thời, trang bị hệ thống, thiết bị PCCC, thiết bị cứu nạn cứu hộ, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy nhanh... phù hợp với quy mô của từng công trình.

Liên quan đến vụ cháy tại quận Thanh Xuân làm 56 người chết, xảy ra tháng 9/2023, UBND TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an, các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 30 và 31/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố bị can đối với 6 cá nhân về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ nguyên nhân, phân loại, đánh giá trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, xử lý nghiêm trước pháp luật, không làm oan, bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa răn đe các hành vi vi phạm.