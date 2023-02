Hà Nội mở rào loạt công viên: Thiếu quản lý gây bức xúc

TP - Hà Nội đang triển khai thực hiện “phá rào” hàng loạt công viên trên địa bàn, tuy nhiên việc quản lý lỏng lẻo gây không ít bức xúc cho nhân dân.

Đã hơn một tháng kể từ khi dỡ bỏ một đoạn hàng rào trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), Công viên Thống Nhất từ “đóng” sang “mở” đã xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng, góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh.

Để đảm bảo an ninh, vệ sinh cho khu vực mở rào, Cty TNHH MTV Công viên Thống Nhất đã phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng, UBND các phường liên quan lập phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực mở rào. Cuối tuần vừa qua, đơn vị này đã vận động mỗi công nhân đóng góp một ngày lương để trồng 10.000 gốc hoa hồng tại đoạn rào mở. Việc này không chỉ giúp góc công viên rực rỡ mà còn tạo thành một “hàng rào mềm” giúp ngăn xe đạp, xe máy tự do di chuyển vào công viên.

Tuy nhiên, không phải công viên nào mở rào cũng thực hiện được bài bản như vậy. Đơn cử như công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Từ tháng 1/2023, một phần tường rào sắt tại công viên này được tháo dỡ để dần trở thành công viên mở, cũng như bỏ phần rào hoen gỉ xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người dân. Thế nhưng ngay khi công viên không còn hàng rào thì các cổng chính đã bị chiếm dụng trở thành bãi xe khách. Vỉa hè xung quanh công viên ngoài biến thành nơi đỗ xe còn là chỗ tập kết rác, hàng quán tạm bợ gây mất mỹ quan.

Ông Vinh (cư dân tòa Khu đô thị Dịch Vọng) cho biết, ông và các cư dân ở đây vô cùng bức xúc bởi sau khi công viên Cầu Giấy bỏ hàng rào, đủ thứ nhếch nhác mất mỹ quan ập đến. Đầu tiên là tình trạng ô tô khách đỗ kín cả 3 cổng; Thứ hai là người dân dẫn chó vào công viên rất nhiều, mặc dù đã có quy định cấm; Thứ ba, công viên bị biến thành nhà vệ sinh công cộng khổng lồ. “Nhất là khi chiều tối, người ta cứ tiện dừng xe vỉa hè vào đi nhẹ, đi nặng đủ cả, vô cùng nhếch nhác”, ông Vinh bức xúc.

Không gian mở cần quản lý đúng cách

Ngày 7/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và đại diện các sở, ban, ngành, UBND 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm đã có buổi kiểm tra dự án đầu tư Công viên hồ điều hòa CV1; Dự án đầu tư Công viên và hồ điều hòa khu phía Bắc và phần mở rộng khu phía Nam nghĩa trang Mai Dịch; Công viên Thủ lệ (Vườn thú Hà Nội).

KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng: Không nên vội vã trong mở rào công viên, cần xây dựng lộ trình, kịch bản đầy đủ để đảm bảo về quản lý đô thị. Ngoài ra, việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân rất quan trọng.

Tại Vườn thú Hà Nội, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu lãnh đạo công viên Thủ Lệ nghiên cứu mở rào một phần công viên theo xu hướng chung cải tạo công viên theo hướng mở. Ông Tuấn cho rằng, công viên Thủ Lệ như đảo giao thông, bốn mặt đều giáp đường nên phải nghiên cứu kỹ, “không thể mở toang”. Ví dụ khu vực giáp nhà ga S8 (ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội) sẽ mở, khu vườn thú và giáp làng Thủ Lệ phải đóng.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn đầu tư công để cải tạo, tái thiết công viên Thủ Lệ. Ông Tuấn giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo Thủ Lệ và hai công viên Thống Nhất, Bách Thảo để trình HĐND thành phố trong kỳ họp chuyên đề tháng 3, hoặc muộn nhất là kỳ họp tháng 6.

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, hàng rào công viên Cầu Giấy vẫn chưa được bàn giao cho quận. Sau khi có kế hoạch, quận sẽ tiến hành cải tạo tổng thể cùng hạ rào bài bản để đáp ứng tiêu chí công viên mở.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội cho biết, do là công viên có thú nuôi nhốt nên việc mở công viên sẽ cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Hiện nay, khu vực ga ngầm S8 của tuyến đường sắt đô thị gần mặt hồ Thủ Lệ phù hợp với việc mở rào. Tuy nhiên, khu vực này không thuộc phạm vi quản lý của Cty. Do đó đơn vị sẽ có kiến nghị cần có sự phối hợp để việc mở rào hiệu quả.

Ông Lê Văn Du - Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, Hà Nội đang tiếp tục thực hiện mở rào để tạo không gian mở cho các công viên. Sau công viên Thống Nhất, Sở Xây dựng cũng đang đề xuất UBND thành phố dừng thực hiện bán vé vào Công viên Bách Thảo trong năm 2023. Với công viên Nghĩa Đô và công viên Cầu Giấy, Sở Xây dựng đang đề nghị UBND quận Cầu Giấy trong quá trình cải tạo, chỉnh trang thực hiện phương án điều chỉnh hạ thấp hàng rào.