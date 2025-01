Hà Nội: Loạt bãi xe 'khủng' vẫn 'phớt lờ' chỉ đạo của liên ngành

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện đơn vị tham gia tổ công tác liên ngành Công an - Thanh tra giao thông - UBND phường Hoàng Liệt cho biết, tính đến ngày 8/1/2025 tổ công tác vẫn chưa nhận được các giấy phép và giấy tờ liên quan của các bãi xe được kiểm tra ở trên. Do vậy để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, an toàn cho tài sản, phương tiện của người dân, về nguyên tắc các bãi xe, nhà xưởng này phải dừng hoạt động kể từ khi lập biên bản. Sau đó, chính quyền phường, quận có trách nhiệm giám sát, thực hiện việc này.

Đại điện Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, liên quan đến vấn đề bãi xe và hoạt động trông giữ xe, nếu các bãi xe được kiểm tra trên vẫn không chấp hành các quy định, yêu cầu của tổ công tác, Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai sẽ tiếp tục chủ động phối hợp cùng các đơn vị có liên quan huy động phương tiện, máy móc đi kiểm tra, xử lý trực tiếp, trong đó có việc cương quyết dừng các bãi xe vi phạm.