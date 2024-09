Hà Nội: Kiên quyết không để người dân quay lại sinh sống ở nơi mất an toàn, nguy hiểm

TPO - Thành phố Hà Nội chỉ đạo: đối với những khu vực vẫn chịu ảnh hưởng do ngập lũ, những khu vực sát sông, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng của người dân, kiên quyết không để người dân quay trở lại sinh sống để bảo đảm an toàn tính mạng.

Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó mưa, lũ lớn trên các tuyến sông trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo, đến 15h30 ngày 15/9, đã có khoảng trên 75.000 người trở về từ nơi sơ tán (trên tổng số gần 106.000 người dân đã triển khai sơ tán, di dời tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa, lũ). Số còn lại khoảng trên 30.000 người tập trung chủ yếu ở các huyện Chương Mỹ (9.052 người), Mỹ Đức (7.768 người), Sóc Sơn (5.763 người), Ứng Hòa (4.672 người),... Riêng về chống úng ngập khu vực ngoại thành, tính đến 7h ngày 15/9, các công ty thủy lợi vận hành 92 trạm bơm tiêu với 398 máy bơm, tổng lượng bơm tiêu khoảng 1.158.810 m3/h. "Vẫn còn tình trạng úng ngập trên địa bàn các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lớn (Chương Mỹ, Quốc Oai,…)", báo cáo nêu. Về công tác giải tỏa cây đổ, ngày 14-15/9, thành phố đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tham gia tổng vệ sinh, thu dọn cây đổ trên toàn địa bàn thành phố. Tính đến 14h ngày 15/9/2024, khối lượng rác từ các quận, huyện về khu xử lý tập trung khoảng gần 62.000 tấn. UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3064 về việc bảo đảm an toàn, ổn định đời sống của nhân dân sau mưa lũ. UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khi nước rút, chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đánh giá kỹ toàn bộ công trình, nhà ở, hệ thống hạ tầng ở những khu vực có địa hình thấp trũng, khu vực sát sông... vừa bị ngập lũ; trường hợp bảo đảm an toàn mới cho phép người dân quay trở lại sinh sống. Thành phố yêu cầu triển khai ngay công việc thu dọn, tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để phát sinh dịch bệnh tại các khu vực vừa bị ngập lũ. Đối với những khu vực vẫn chịu ảnh hưởng do ngập lũ, những khu vực sát sông, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng của người dân, kiên quyết không để người dân quay trở lại sinh sống để bảo đảm an toàn tính mạng. "Do nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết, gây ngập lụt sâu và dự báo còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, sự cố, hư hỏng công trình nghiêm trọng, vì vậy, thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, canh gác đê điều, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, hư hỏng công trình ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra thời gian tới", UBND thành phố nhấn mạnh. Đến 16h ngày 15/9/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận tổng số tiền đăng ký và ủng hộ là: 58,500 tỷ đồng (số tiền đã về Quỹ Cứu trợ thành phố là: 57,137 tỷ đồng). Thành phố đã hỗ trợ với tổng số tiền là 77,2 tỷ đồng (trong đó: hỗ trợ Nhân dân Thủ đô 15,7 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại 61,5 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm cho nhân dân bị ảnh hưởng và tại các khu tạm cư tập trung). Trường Phong