Hà Nội hỏa tốc yêu cầu phòng chống COVID-19

TPO - Ngày 18/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với cựu và Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.