Hà Nội giao công an kiểm tra, xác minh vụ việc 'bé gái bị đánh, làm nhục ở huyện Chương Mỹ'

TPO - UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố và Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT phối hợp với huyện Chương Mỹ chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc "bé gái bị đánh, làm nhục dã man" ở huyện Chương Mỹ.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 6938 ngày 9/6/2024, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà về việc khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc bé gái 14 tuổi bị đánh ở huyện Chương Mỹ.

Theo văn bản, ngày 8/6/2024, báo chí đăng tải thông tin về việc "bé gái 14 tuổi bị bạn học ép hút thuốc lá, làm nhục dã man”, xảy ra tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà giao UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh, kết luận làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Bà Hà cũng yêu cầu các cơ quan chức năng có phương án can thiệp hỗ trợ trẻ theo quy định; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 12/6/2024.

UBND thành phố giao Công an thành phố, các Sở: LĐTB&XH, GD&ĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với huyện Chương Mỹ chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định; báo cáo UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Trước đó, chiều 6/6, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 6, Trường THCS Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) đã bị một nhóm học sinh đang học tại một số trường THCS đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Sự việc sau đó được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Chương Mỹ khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của của pháp luật. Qua xác minh, Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ 7 trường hợp liên quan đến vụ việc.