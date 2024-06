Hà Nội: Bắt nghi phạm sát hại bạn gái người nước ngoài tại khách sạn Lotte

TPO - Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trẻ người nước ngoài tại phòng nghỉ trong khách sạn Lotte (Hà Nội).

Theo đó, nghi phạm này là nam giới, 33 tuổi, người nước ngoài. Nạn nhân trong vụ việc là nữ, 24 tuổi, người nước ngoài.

Trước đó, trưa 30/5, cô gái cùng bạn trai đến thuê phòng tại khách sạn Lotte, địa bàn phường Liễu Giai (Cống Vị, Ba Đình). Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Sau đó, cô gái bị bạn trai bóp cổ, lấy gối bịt lên mặt... Phát hiện bạn gái nằm bất động, nghi phạm bỏ chạy lên trên tầng cao của khách sạn.

Tại đây, lực lượng an ninh đã giữ người này lại và báo cho cơ quan công an. Kiểm tra hiện trường, công an xác định cô gái đã tử vong.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.