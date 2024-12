Hà Nội: Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm nếu trường học sử dụng pháo trái phép

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa quán triệt các Phòng GD&ĐT, các trường học về việc tăng cường giáo dục, quán triệt học sinh liên quan công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán 2025.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2025, yêu cầu Phòng GD&ĐT, các nhà trường, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tăng cường giáo dục học sinh chấp hành pháp luật, an toàn giao thông.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường học giáo dục, hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng, tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cảnh báo về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như môi giới việc làm, học tập lao động tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, tiền ảo... đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng qua tin nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng... để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

Trong những ngày thời tiết rét, các nhà trường có biện pháp giữ gìn sức khỏe cho học sinh, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời những ngày rét đậm, rét hại.

Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng, thực hiện nghiêm quy định về uống rượu, bia vui chơi đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 an toàn, lành mạnh.