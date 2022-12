Hà Nội: 4 ngôi nhà trên phố cổ cháy ngùn ngụt trong đêm

TPO - Rạng sáng 4/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 2 Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau đó lửa lan ra 3 ngôi nhà xung quanh.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, vào khoảng 1h15 ngày 4/12, đơn vị nhận được tin báo về vụ cháy tại số 2 Hàng Lược.

Đội PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, chi viện 2 xe PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình, 2 xe chữa cháy của Công an quận Hai Bà Trưng, 2 xe chữa cháy của Đội PCCC&CNCH khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Đến 2 giờ cùng ngày đám cháy được khống chế, các lực lượng tiếp tục làm mát chống sụp đổ cấu kiện.

Tại hiện trường ghi nhận, khu vực cháy tại tầng 4,5 của số nhà 2 Hàng Lược, tầng 5-6 của số nhà 2 Hàng Lược (cửa hàng bánh ngọt Hồng Kông), tầng 4 số nhà 15 Hàng Cót, tầng tum số nhà 17 Hàng Cót.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện tài sản đang thống kê.

Lực lượng chức năng đã niêm phong hiện trường chờ khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.