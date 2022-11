Cháy lớn ở kho phế liệu vùng ven TPHCM

TPO - Trưa 30/11, kho phế liệu rộng khoảng 100m2 ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Đến gần 13h ngày 30/11, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy tại một kho phế liệu trên đường 7, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TPHCM).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, kho phế liệu trên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Do hiện trường có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng lên dữ dội. Cột khói đen bốc cao khoảng 40 m. Cùng với đó, trời nắng gắt, kèm gió mạnh khiến đám cháy lan sang hai căn nhà liền kề bên cạnh.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Bình Chánh huy động 6 xe chữa cháy cùng 29 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được điều đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Xác định đây là vụ cháy lớn, nhiều lực lượng khác đã được tăng cường đến hiện trường gồm: Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 4 – Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an TPHCM xuất 2 xe với 14 CBCS; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Bình Tân xuất 4 xe với 20 CBCS; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận 6 xuất 3 xe với 18 CBCS.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy chia ra nhiều mũi tiếp cận đám cháy, phun nước vào bên trong.

Theo ghi nhận của PV, để đảm bảo an toàn, các hộ dân xung quanh kho phế liệu đã được di tản ra ngoài.

Tại hiện trường, một phần đường An Phú Tây bị phong tỏa, hệ thống điện được ngắt một phần để đảm bảo cho công tác chữa cháy.