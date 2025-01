GRDP bình quân đầu người của Long An đạt hơn 100 triệu đồng/năm

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, tăng trưởng kinh tế giúp đời sống người dân được cải thiện với GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 107,3 triệu đồng/năm; tăng 10,7 triệu đồng so với năm 2023.

Chiều 3/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin tình hình KT-XH năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025.

Thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Tươi cho biết, năm 2024, tình hình KT-XH của tỉnh có sự phục hồi rõ nét, tích cực, cơ bản đạt mục tiêu tổng quát đề ra với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Năm 2024 Long An dự kiến đạt vượt 21/21 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Năm 2024, tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) đạt khoảng 8,3%; đặc biệt quý III/2024 đạt 10,82%, quý IV đạt 11,26%. Với tốc độ tăng trưởng năm 2024, Long An đứng thứ 3 trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tăng trưởng kinh tế cũng giúp đời sống người dân được cải thiện với GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 107,3 triệu đồng/năm; tăng 10,7 triệu đồng so với năm 2023.

“Dấu ấn lớn nhất đến từ các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giúp tỉnh thăng tiến vượt bậc lên vị trí thứ 2 cả nước đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp đến với tỉnh Long An đầu tư” - ông Trần Văn Tươi khẳng định.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.250 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 474.578 tỷ đồng. Đặc biệt, Long An là địa phương dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thu hút đầu tư nước ngoài với 1.377 dự án, vốn đầu tư đăng ký khoảng 12,6 tỷ USD; trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỷ USD.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Tươi cũng cho biết, tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông vận tải với nhiều công trình lớn, có tính kết nối vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, các công trình trọng điểm, công trình thuộc chương trình đột phá của tỉnh... sẽ mở ra những dư địa phát triển mới cho tỉnh trong năm 2025 cũng như những năm tới.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Tươi cũng cho biết, tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông vận tải với nhiều công trình lớn, có tính kết nối vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, các công trình trọng điểm, công trình thuộc chương trình đột phá của tỉnh... sẽ mở ra những dư địa phát triển mới cho tỉnh trong năm 2025 cũng như những năm tới.

Dịp này, ông Phạm Tấn Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - tặng bằng khen cho báo Tiền Phong cùng một số cơ quan báo chí khác tích cực trong công tác tuyên truyền tại địa phương.