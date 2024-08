Golfer Vũ Thái Hà vô địch giải Goldsun Cup 2024

TPO - Với thành tích 71 gậy, golfer Vũ Thái Hà lên ngôi vô địch giải giải Goldsun Cup 2024.

Diễn ra tại sân golf FLC Hạ Long Golf Club, giải Goldsun Cup 2024 thu hút sự tham gia tranh tài của 60 golfer góp mặt.

Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập của Tập đoàn Goldsun, với sự góp mặt của đông đảo các golfer là khách hàng và đối tác thân quen.

Giải đấu sẽ là nơi để Goldsun dành những tình cảm đặc biệt, tri ân tới các khách hàng, đối tác đã luôn song hành gắn bó trong thời gian qua.

Sau một ngày tranh tài trên sân FLC Hạ Long Golf Club, đánh 71 gậy (evenpar), golfer Vũ Thái Hà đạt thành tích Best Gross của giải đấu. Chiến thắng này mang về cúp và các phần quà lớn nhất đến từ nhà tài trợ Goldsun Foods - một trong các thành viên của Tập đoàn Goldsun.

Ban tổ chức cũng đã vinh danh các golfer đạt giải ở các bảng và giải kỹ thuật. Rất tiếc đã không có golfer nào may mắn ghi được điểm số Hole in one với giá trị tiền mặt, hiện vật giá trị.