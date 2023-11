Golfer 16 tuổi Nguyễn Đức Sơn vô địch Tiền Phong Golf Championship năm 2023

Nearest to the Pin nam - hố 6: Phùng Văn Vịnh

Nearest to the Pin nữ - hố 4: Vũ Thanh Thảo My

Nearest to the Pin nam - hố 17: Lê Tuấn Anh

Nearest to the Pin nữ - hố 14: Nguyễn Bảo Châu

Longest Drive nữ: Hà Thị Bạch

Longest Drive nam: Vũ Đức Khoát

Nearest to the Line nam: Nguyễn Công Bằng

Nearest to the Line nữ: Vũ Hồng Minh