Golf tour: Chìa khoá giúp Bình Định hút khách quốc tế

“Bình Định đang tiệm cận trở thành trung tâm du lịch Nam Trung Bộ, trong tương lai không xa sẽ trở thành “Đà Nẵng thứ hai” thu hút khách đến miền Trung”, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực HH Du lịch Việt Nam, Chủ tịch HH Lữ hành Việt Nam nói trong Toạ đàm “Bình Định kích hoạt du lịch Xanh: Điểm đến an toàn, trải nghiệm hấp dẫn” diễn ra sáng 13/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quy Nhơn (Bình Định) .

“Đà Nẵng thứ hai”

Nhận định về sức hút của Bình Định, PGS. TS. Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng cho rằng vùng đất này có một vẻ đẹp “đáng tin cậy”. Đó là những bãi biển rất đẹp, sạch sẽ và hoang sơ với không khí trong lành có thể đáp ứng đầy đủ tiêu chí của du khách trong thời điểm bình thường và ngay cả khi có Covid.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên phong phú và kho tàng văn hóa – lịch sử đa dạng, yếu tố góp phần tạo nên vị thế khác biệt của Bình Định còn nằm ở quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và sự chung tay góp sức của các nhà đầu tư chiến lược như FLC. Chính sự sẵn sàng của chính quyền, của những nhà đầu tư trụ cột sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ thị trường du lịch hậu giãn cách, ông Thiên đánh giá.

Thông tin về các phương án đón khách, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở du lịch Bình Định cho biết, tỉnh đã ban hành tạm thời bộ tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có các hướng dẫn cụ thể cho du khách đến với Bình Định. Thị trường chủ yếu sẽ tập trung tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và các tỉnh lân cận như Gia Lai, Phú Yên...

Với trên 95% dân số Quy Nhơn được tiêm đủ 2 mũi vắc – xin, Bình Định hoàn toàn đủ điều kiện đón khách tới khu vực bán đảo Phương Mai, khi mà khu vực này tập trung tới hơn 4.000 phòng lưu trú cùng đa dạng sản phẩm du lịch hấp dẫn.

An toàn là cốt lõi

Từ phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm liên kết Tập đoàn FLC, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC cho biết, FLC đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện nhân lực, vật lực cho kịch bản mở cửa đón khách với hệ thống hạ tầng tiện ích du lịch đồng bộ 5 sao.

Yếu tố an toàn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, với vành đai du lịch khép kín được xây dựng như một bong bóng du lịch.

Theo đó, ba thành tố chính tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ là hàng không (Bamboo Airways), đơn vị lữ hành và quần thể sân golf (FLC Quy Nhơn) sẽ kết nối chặt chẽ để đón khách từ sân bay, vận chuyển khách theo bộ quy chuẩn an toàn đạt 7/7 điểm tuyệt đối của AirlineRating, xác định bản đồ tour tuyến an toàn, xây dựng tour khép kín và điều chỉnh linh hoạt theo chính sách địa phương, sau đó bàn giao khách tại quần thể - nơi du khách được cung cấp dịch vụ ẩm thực, lưu trú, nghỉ dưỡng…theo chuẩn mô hình 5K an toàn nhất hiện nay.

FLC đã hoàn thiện tiêm vaccine mũi 2 cho toàn bộ cán bộ nhân viên tại Quy Nhơn. Doanh nghiệp còn phối hợp với các tỉnh, địa phương triển khai tiêm cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và thậm chí là dân cư tại các điểm mà FLC có hệ sinh thái và đang tích cực chuẩn bị cho mũi vaccine thứ ba.

Với lợi thế hệ sinh thái 5 sao đồng bộ từ hàng không, quần thể nghỉ dưỡng và sân golf 36 hố, FLC không chỉ sẵn sàng đón khách nội địa mà đã xây dựng đầy đủ các phương án đón khách quốc tế, với các tour nghỉ dưỡng, tour golf, tour hội nghị hội thảo… hút khách quốc tế đến lưu trú dài ngày tại Bình Định.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia du lịch, FLC Quy Nhơn đang là một trong những điểm đến hàng đầu cho du lịch golf tại Việt Nam và khu vực. Sân golf FLC được xây dựng sát bãi biển Nhơn Lý tuyệt đẹp, sở hữu không gian thiên nhiên rộng lớn, khoáng đạt và tràn đầy ánh nắng. Việc kết hợp chơi golf trong các chuyến đi nghỉ dưỡng cũng là sự gia tăng thêm các trải nghiệm hấp dẫn để tái tạo năng lượng thể chất lẫn tinh thần hậu giãn cách.

Một số sản phẩm du lịch đáng chú ý mà FLC dành riêng cho thị trường Bình Định như: combo bay - nghỉ dưỡng được thiết kế đa dạng về thời gian lưu trú từ 2 đêm – 10 đêm nghỉ, mức giá ưu đãi chỉ từ 2,1 triệu đồng; combo Winter MICE đã bao gồm phòng nghỉ 5 sao, phòng họp, ẩm thực từ 990 ngàn/khách; combo chơi golf không giới hạn có mức giá chỉ từ 6,9 triệu/khách với thời gian dài từ 3 - 15 ngày bao gồm trọn gói phòng nghỉ, chơi golf và ẩm thực... Cùng với đó là hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho các hội viên sân golf với mức chiết khấu từ 10 – 40%, hay gói giải đấu với nhiều quyền lợi đặc biệt.

Cũng tại sự kiện, hãng hàng không Bamboo Airways còn trình làng một “đại tiệc” sản phẩm hấp dẫn: từ sản phẩm vé tháng 1,25 triệu đồng/gói, combo bay charter, vé bay khách đoàn khứ hồi cho 6 đường bay đến Quy Nhơn từ 1,1 triệu đồng/khách đến những sản phẩm thượng lưu như thuê trọn chuyến bay, bao trọn khoang thương gia.