TPO - Những việc làm ý nghĩa từ mô hình “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng” của Ban CHQS huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tạo động lực giúp bà con huyện này từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Con đường vào bản Xốp Thạng và bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An chủ yếu là đường đất, đá đã xuống cấp, việc đi lại khó khăn, hiểm trở, nhất là về mùa mưa. Thực hiện mô hình “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương hỗ trợ 2 tấn xi măng, đổ hơn 1km đường bê tông liên thôn, liên bản thuộc hai bản Xốp Thạng và bản Na với gần 50 ngày công.

Ngoài hỗ trợ xây dựng bản nông thôn mới; Ban CHQS huyện Kỳ Sơn còn hỗ trợ hộ nghèo, giúp đỡ các em học sinh, dân quân, tự vệ có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kỳ Sơn hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho bà con trong phát triển kinh tế; trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn...

Ông Ven Văn Khút, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lập chia sẻ: “Từ ngày được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn giúp đỡ, bản làng chúng tôi đã có sự đổi thay tích cực. Nhiều gia đình thuộc diện khó khăn đã từng bước vươn lên, học sinh được tiếp sức đến trường, an ninh chính trị ổn định, tệ nạn xã hội giảm. Tin rằng, thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, giúp đỡ địa phương và nhiều người dân vươn lên thoát nghèo, bà con có cuộc sống ấm no, để tình nghĩa quân dân ngày càng thắm thiết, bền chặt”.

Thượng tá Vương Đình Hạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cho biết, Kỳ Sơn là huyện biên giới của tỉnh Nghệ An, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Với mục tiêu vừa giúp bà con biên giới phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã triển khai mô hình “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”.

“Để góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, từ năm 2021 Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã xây dựng mô hình “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”. Từ mô hình này, Ban CHQS huyện trực tiếp giúp đỡ và kêu gọi các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới; tặng quà, giúp các hộ nghèo, các cháu học sinh và cán bộ, chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cung cấp giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...”, Thượng tá Hạnh nói.

Ngoài ra, hàng tháng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn còn trích một phần kinh phí để gây quỹ, vận động cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị tự nguyện đóng góp ủng hộ với tinh thần “tiết kiệm bản thân để phần người khó”, mỗi người ủng hộ 20.000 đồng/tháng từ tiền lương của bản thân để gây quỹ thực hiện mô hình. Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ về vật chất và kinh phí triển khai thực hiện.

Nói về hiệu quả của mô hình, ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy huyện Kỳ Sơn cho hay: “Mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những việc làm ý nghĩa từ mô hình đã tạo động lực giúp bà con từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.