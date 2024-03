Giới trẻ đổ xô check-in bãi rêu xanh cực chill ở Quảng Ngãi

TPO - Liên tục những ngày qua, tại bờ kè chắn sóng (thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) rêu xanh phủ kín bám lên các khối bê tông kè chắn sóng, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút hàng trăm người dân, du khách đến check – in, chụp hình khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp, tấp nập vào mỗi buổi chiều.