Giới khoa học bàn cách chọn vị trí xây dựng phòng chống thiên tai

TPO - Ngày 21/12, UBND tỉnh Lào Cai và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Lựa chọn vị trí xây dựng công trình và sắp xếp các điểm dân cư khu vực miền núi, vùng cao phòng tránh thiên tai đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, các tỉnh khu vực miền núi nói chung và đối với riêng tỉnh Lào Cai có đặc thù biên giới, địa hình chia cắt lớn, dân cư phân bổ thưa thớt, trên 66,5% đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa qua, cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Lào Cai. Sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nhà ở… thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng nhưng để khắc phục hậu quả, khôi phục lại cần bỏ ra hơn 10.000 tỷ đồng.

Hội thảo tập trung vào 2 nội dung chính là lựa chọn vị trí xây dựng hạ tầng công trình và sắp xếp các điểm dân cư. Các vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động nguồn lực, con người, văn hoá, quốc phòng an ninh để phòng tránh, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong đó vấn đề công trình nhà ở, xoá nhà tạm, nhà dột nát được các cấp, các ngành và địa phương đặc biệt quan tâm.

Lào Cai nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung mong muốn nhận diện được các tai biến địa chất, ảnh hưởng đến vị trí xây dựng công trình xây dựng, điểm dân cư; giải pháp công trình và phi công trình phòng chống trượt lở đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đồng thời xây dựng một bộ khung các chỉ tiêu, tiêu chí, các vấn đề cần lưu ý trong công tác quy hoạch, lựa chọn đất xây dựng, giải pháp chuẩn bị kỹ thuật để nhận diện, phòng chống thiên tai, các giải pháp tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với các tỉnh miền núi.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, với vị trí địa lý nằm ở vùng cao, có hệ thống sông suối dày đặc và khí hậu thay đổi thất thường, Lào Cai là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thiên tại như lũ quét, sạt lở đất. Do vậy việc lựa chọn vị trí xây dựng các công trình hạ tầng cũng như quy hoạch các điểm dân cư, di dời các khu dân cư vùng ảnh hưởng đến khu vực an toàn cần phải được xem xét kỹ lưỡng để giảm thiểu tối đa các rủi ro thiên tai, hướng tới an toàn và bền vững nhất có thể.

Ông Chính mong muốn các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả cho công tác xây dựng, phát triển bền vững khu vực miền núi phía Bắc và tỉnh Lào Cai.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận các nội dung: nhận diện các tai biến địa chất thường xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam; yếu tố cần xem xét khi lựa chọn vị trí xây dựng công trình; giải pháp sắp xếp điểm dân cư; biện pháp và chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tai biến địa chất, quy hoạch xây dựng các khu tái định cư và xây dựng công trình; cơ chế hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các cấp chính quyền, cộng đồng, các tổ chức khoa học, chuyên gia trong việc ứng phó với thiên tai...

Các nội dung nêu trên sẽ được biên tập, xây dựng thành sách, cẩm nang ngắn gọn, dễ hiểu để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân để làm cơ sở thay đổi nhận thức, hành động trong thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.