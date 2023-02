Giới chủ Arab của Newcastle treo thưởng cho chiến thắng trước MU

TPO - Trận chung kết Cúp liên đoàn Anh vào Chủ nhật này là lần đầu tiên sau 24 năm Newcastle góp mặt ở một trận chung kết. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, giới chủ CLB đã treo thưởng 1 triệu bảng.

Daily Mail khẳng định thông tin này. Số tiền 1 triệu sẽ được chia đều cho các thành viên trong đội bóng dựa theo số phút thi đấu và đóng góp vào chiến dịch Cúp liên đoàn. Huấn luyện viên Eddie Howe dĩ nhiên cũng được phần nếu đội nhà giành chiến thắng.

So với mức thưởng 100 ngàn bảng từ BTC dành cho đội thắng cuộc, động thái từ các sếp Newcastle cho thấy sự chơi trội và quan tâm dành cho các cầu thủ. Bởi mức thưởng riêng của họ cao tới 10 lần so với BTC. Nhưng thực ra, khoản tiền này vẫn là quá nhỏ bé so với tiềm lực của các ông chủ Newcastle, những người nắm hàng trăm tỷ bảng.

Các mùa giải trước, thường những đội vô địch Cúp liên đoàn cũng được thưởng thêm. Thậm chí mùa 2018/19, Man City còn được nhận tới 20 triệu bảng tiền thưởng từ giới chủ cho 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và Cúp liên đoàn.

Với Newcastle, sẽ cực kỳ khó khăn để họ giật phần thưởng 1 triệu bảng bởi CLB này bước vào trận gặp MU với vô vàn khó khăn. Họ đang có dấu hiệu tụt lùi sau giai đoạn đầu thăng hoa. 3 lần ra sân gần nhất, Newcastle đều không thắng.

Tại chung kết Cúp liên đoàn vào rạng sáng 26/3, Newcastle sẽ mất thủ môn số một Nick Pope vì án treo giò, lại không thể sử dụng Martin Dubravka, khiến CLB này phải sử dụng “tội đồ” Loris Karius. Bên cạnh đó họ còn vắng tiền vệ năng nổ Willock.