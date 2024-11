'Giao diện' mới của văn phòng Manulife tại Hải Phòng

Nối tiếp Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng, Manulife Việt Nam vừa nâng cấp văn phòng giao dịch tại TP. Hải Phòng với thiết kế hiện đại, tiện nghi.

Sau thời gian thi công và cải tạo, ngày 2/11, Manulife Việt Nam đã đưa vào vận hành không gian giao dịch mới tại chi nhánh Hải Phòng. Văn phòng với tổng diện tích gần 1.250m2 tọa lạc tại tầng 7 & tầng 9 Thùy Dương Plaza (Lô 20 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) – một trong những vị trí trung tâm tại thành phố Hải Phòng.

Tương tự các văn phòng đã được nâng cấp tại Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng vừa qua, văn phòng mới của Manulife tại Hải Phòng được thiết kế hiện đại với không gian mở, tích hợp nhiều khu vực chức năng chuyên biệt như quầy dịch vụ khách hàng, hệ thống phòng đào tạo, huấn luyện... Không gian giao dịch mới này được kỳ vọng sẽ là địa chỉ uy tín để khách hàng địa phương được tư vấn cùng đội ngũ đại lý chất lượng của Manulife.

Ông Manish Sangal – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khối Phân phối Kênh Đại lý Manulife Việt Nam cho biết: “Thông qua việc nâng cấp văn phòng mới tại Hải Phòng nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung, chúng tôi mong muốn khách hàng sẽ được giao dịch trong một không gian tiện nghi, thân thiện và thoải mái. Sự hiện diện của Manulife với một hình ảnh mới, hiện đại và chuyên nghiệp, hi vọng sẽ giúp người dân đến gần với bảo hiểm, hiểu hơn về các giá trị bảo vệ, đầu tư và tích lũy của bảo hiểm để trang bị cho cuộc sống phương án tài chính dự phòng tối ưu nhất.”

Việc nâng cấp đồng loạt các văn phòng giao dịch của Manulife tại nhiều tỉnh thành là một phần trong chiến lược “Lấy khách hàng làm trọng tâm” mà hãng bảo hiểm này đang thực hiện. Hướng tới khách hàng, nửa đầu năm 2024, Manulife đã có những cải tiến nổi bật như ra mắt ứng dụng Manulife Vietnam giúp khách hàng dễ dàng quản lý và tra cứu thông tin hợp đồng bảo hiểm trên các thiết bị di động; triển khai quy trình xác thực và giám sát phát hành hợp đồng bảo hiểm M-Pro giúp khách hàng hiểu đúng, mua đủ; nâng cấp quy trình thanh toán quyền lợi bảo hiểm trực tuyến lên phiên bản eClaims 3.0 giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng chỉ còn 1,1 ngày…

Là công ty bảo hiểm nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất thị trường nhân thọ, Manulife Việt Nam đang phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng với mạng lưới văn phòng hiện đại, trải dài khắp cả nước. Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, công ty này ghi nhận lợi nhuận 1.699 tỷ đồng, chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng nửa đầu 2024.

Thời gian qua, Manulife Việt Nam cũng liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng quy mô ở cả Việt Nam và quốc tế như: “Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm Uy tín 2024”, “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024 - Best Companies To Work For in Asia 2024”. Chính thức áp dụng từ đầu năm 2024, quy trình xác thực và giám sát phát hành hợp đồng bảo hiểm M-Pro của Manulife Việt Nam cũng được vinh danh “Giải pháp chuyển đổi số của năm - Digital Transformation Initiative of the Year” tại giải thưởng Insurance Asia Awards 2024.