Giận chồng, cho con trai mới sinh vào thùng nhựa thả xuống sông

TPO - Chiều 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đang điều tra vụ bé trai 14 ngày tuổi tử vong, nghi bị mẹ ruột giết hại.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 19/12, Công an TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Nguyễn Thị Thùy (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh) về việc bé trai khoảng 14 ngày tuổi (con ruột của Thùy) mất tích. Trước khi mất tích, bé đang ngủ trên võng tại nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an TP. Cao Lãnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an TP. Cao Lãnh tiến hành điều tra và tìm kiếm cháu bé.

Đến sáng 20/12, lực lượng công an phát hiện dưới sông phía sau nhà Thùy có 1 thùng nhựa, bên trong có bé trai là con của Thùy, nhưng cháu bé đã tử vong.

Qua xác minh, lực lượng công an nhận thấy thông tin Thùy cung cấp có nhiều nghi vấn nên mời Thùy lên làm việc. Ban đầu, Thùy không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, từ kết quả kiểm tra hiện trường của lực lượng chức năng, Thùy đã khai nhận hành vi giết con.

Tại cơ quan công an, Thùy khai nhận, do giận chồng nên đem con là bé N.T.P. mới sinh được khoảng 14 ngày tuổi cho vào thùng nhựa rồi bỏ dưới sông phía sau nhà. Để che giấu hành vi phạm tội, Thùy nói với người thân trong nhà là cháu bé bị bắt cóc.