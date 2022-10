Giám định tâm thần kẻ dùng búa tấn công 2 ông cháu thương vong

TPO - Sau khi ra các quyết định khởi tố và bắt tạm giam, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với kẻ dùng búa tấn công 2 ông cháu thương vong.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Xanh (SN 1982, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Giết người”.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Văn Xanh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 16h30 chiều 20/10, tại khu vực tổ dân phố Thuận An, ông Cao V.X. (72 tuổi) trên đường đón cháu nội là em Cao T.M (5 tuổi) đi học về thì bất ngờ bị Xanh chặn đường, dùng búa tấn công.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em M. đã tử vong, ông X. bị thương rất nặng, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Xanh cầm hung khí vào nhà đóng cửa cố thủ suốt nhiều giờ. Công an tỉnh Quảng Nam đã phải điều động lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ Công an huyện Quế Sơn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mới có thể khống chế được đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đối tượng Xanh có biểu hiện không bình thường trước đó mấy ngày. Khi gặp 2 ông cháu thì gây án, không có mâu thuẫn cá nhân.