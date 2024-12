Giảm cân, giảm béo công nghệ cao thu hút giới trẻ

Lan Anh, 26 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng, không thừa cân nhưng mỡ tích tụ ở bụng, bắp đùi, bắp tay. Cô quyết cải thiện hình thể bằng công nghệ đông hủy mỡ tại Trung tâm giảm cân Tâm Anh để tìm công việc tốt hơn.

Lan Anh là một trong số hàng trăm bạn trẻ ở TP.HCM, Hà Nội… tìm đến Trung tâm giảm cân Tâm Anh, với mong muốn cải thiện hình thể, tìm được công việc tốt hơn, cải thiện thu nhập, tìm bạn đời… Các bạn trẻ đến đây để cùng mục tiêu giảm cân “An toàn - Hiệu quả cao - Dễ thực hiện”.

Tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hội chẩn, phân tích từng khối cơ, lượng mỡ, tỷ lệ nước ngoại bào… trong cơ thể để lên liệu trình giảm mỡ chi tiết, đúng vùng trọng điểm… không gây suy kiệt, mất sức như các phương pháp đơn thuần.

Phương pháp an toàn và dễ thực hiện

Lan Anh cao 1m65, số đo vòng một và vòng ba chuẩn như “hot girl” nhưng vòng bụng “leo thang” 90cm, vòng đùi 72cm. Thạc sĩ bác sĩ Châu Thị Trang, Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, cho biết vòng bụng là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá vóc dáng và sức khỏe của phụ nữ, thường dưới 80cm mới khỏe mạnh.

Vòng bụng to không chỉ là lớp mỡ dưới da mà còn có thể mỡ nội tạng bao quanh gan, tim và thận, đối diện nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và tăng huyết áp...

Riêng với vòng bắp đùi của phụ nữ thay đổi tùy vào từng người và phụ thuộc vào các yếu tố di truyền, chế độ ăn uống, luyện tập thể thao và lối sống. Chu vi bắp đùi trên 60cm được xem là to với nhiều người, đặc biệt nếu không đi kèm với tỷ lệ cơ bắp rõ rệt. Một số người có vòng đùi lớn nhưng do cơ bắp phát triển, điều này vẫn có thể được xem là đẹp và khỏe mạnh. Nhưng với Lan Anh, vòng bụng và bắp đùi to do mỡ thừa.

"Mình không có nhiều thời gian đến phòng gym, còn chế độ ăn kiêng quá khắt khe khiến mình cảm thấy mệt, thiếu năng lượng”, Lan Anh bộc bạch.

Tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, Lan Anh được bác sĩ Trang điều trị bằng công nghệ đông hủy mỡ ở nhiệt lạnh âm 10 độ C tác động trực tiếp vào tế bào mỡ vùng bụng, đùi, bắp tay. Với nhiệt độ thấp, các tế bào mỡ đông cứng và chết đi, sau đó tự đào thải ra ngoài cơ thể qua đường tự nhiên.

Mỡ vùng bụng, đùi, cánh tay… của Lan Anh cải thiện rõ sau điều trị, độ dày mỡ trung bình từ 33.67mm giảm xuống 27.07mm sau mỗi lần thực hiện. Vòng bụng và vùng đùi cũng trở nên săn chắc hơn. Đây là phương pháp không xâm lấn, không đau đớn, an toàn, dễ thực hiện, không cần nghỉ dưỡng, rất phù hợp với những người bận rộn như Lan Anh.

Sau 3- 4 tuần điều trị, Lan Anh sẽ thấy rõ hiệu quả, đặc biệt ở thời điểm 8-12 tuần, lượng mỡ vùng điều trị giảm khoảng 20%-25%.

Không chỉ có phụ nữ, nhiều nam giới cũng đến Trung tâm Giảm cân Tâm Anh để làm đẹp, gọn dáng. Từ Nha Trang, anh Đỗ Hữu Hoàng 32 tuổi vào TP.HCM tìm cách giảm bụng bia để chuẩn bị lên xe hoa vào tháng Giêng năm sau. Dáng anh Hoàng chuẩn, cao 1m73, nặng 68kg nhưng vòng bụng đến 96cm cần xẹp xuống cho chuẩn dáng. Trước đó, anh áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, tăng tập thể dục nhưng khó cải thiện.

Trong lúc giảm mỡ, giảm béo công nghệ cao, anh Hoàng tự quay clip gửi về khoe với vợ sắp cưới: “Làm đơn giản, không đau, anh đã đặt lịch làm tiếp hai đợt nữa với công nghệ này”.

Giảm mỡ hầu hết các vùng trên cơ thể

Tiến sĩ bác sĩ Trần Hữu Thanh Tùng, Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, cho biết ưu điểm của công nghệ đông hủy mỡ là có thể điều trị hầu hết các vùng trên cơ thể như nọng cằm, trên ngực, dưới ngực, bắp tay, lưng trên, lưng dưới, bụng trên rốn, bụng dưới rốn, hông, đùi trên, đùi ngoài, đùi trong, đầu gối trên.

Bác sĩ Tùng cho biết tại vùng điều trị do tác động của lực hút và nhiệt lạnh nên có thể đỏ nhẹ, sưng tấy nhẹ nhưng sau 2-3 ngày trở lại bình thường. Có người điều trị một lần một vùng, có người điều trị nhiều vùng, tùy vào nhu cầu và mức độ mỡ thừa.

Tiến sĩ bác sĩ Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, cho biết, bất kỳ ca giảm cân, giảm mỡ nào cũng cần kết hợp điều trị toàn diện, chuyên sâu, kết hợp các liệu pháp tâm lý, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, điều trị nội khoa và áp dụng công nghệ cao… mới giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị.

Tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, để tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả tối ưu, các chuyên gia khuyên khách hàng sử dụng phác đồ giảm cân giảm mỡ toàn thân, giảm mỡ nội tạng trước. Khi người bệnh đã đạt hiệu quả giảm cân, giảm mỡ tổng thể, bác sĩ sẽ tiếp tục chỉ định giảm mỡ, giảm béo công nghệ cao phù hợp ở vùng chưa đáp ứng tốt như đông hủy mỡ, bắn laser, sóng radio cao tần, sóng siêu âm hội tụ cường độ cao... thì quá trình giảm cân mới bền vững, không tái béo lâu dài.

Nếu khách hàng cần tư vấn về liệu trình giảm cân, giảm béo công nghệ cao có thể liên hệ đến hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 093.180.6858 (TP.HCM) hoặc 024.3872.3872 (Hà Nội) để gặp các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.