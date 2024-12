Những điểm không nên bỏ qua tại Herbalife Countdown Party 2025, bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật giữa lòng Hà Nội

Năm thứ ba liên tiếp tổ chức tại Thủ Đô Hà Nội, lễ hội đếm ngược Herbalife Countdown Party 2025 sẽ diễn ra vào tối ngày 31/12/2024 tại Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương trình với chủ đề “Sống Trọn Khoảnh Khắc” không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc, nơi khán giả đắm mình vào những tiết mục đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu như HIEUTHUHAI, AMEE, Phương Ly… mà đây còn là một ngày hội với tổ hợp âm thanh, ánh sáng ấn tượng, gửi một lời tạm biệt năm 2024 và chào đón năm 2025 một cách rực rỡ.

Đến với Herbalife Countdown Party 2025, khán giả sẽ được trải nghiệm những điều không thể bỏ lỡ như:

- Dàn line-up nghệ sĩ khiến các “fan” đứng ngồi không yên, dẫn đầu bởi các anh trai và chị đẹp như HIEUTHUHAI (Anh Trai Say Hi), Quốc Thiên (Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai), Minh Hằng, Hoàng Yến Chibi (Chị Đẹp Đạp Sóng). Không thể bỏ qua vợ quốc dân Phương Ly, công chúa AMEE với nhiều bản hit từng khiến khán giả say mê trong năm 2024.

- Sân khấu hoành tráng, được thiết kế với hệ thống âm thanh, ánh sáng đỉnh cao, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chất lượng cả về nghe và nhìn. Đi kèm là bộ vòng tay phát sáng với số lượng có hạn cho khán giả tham gia chương trình.

- Drone-show Hoả Thuật với số lượng 200 drone, lần đầu tiên xuất hiện và trình diễn trên bầu trời Thủ Đô, hứa hẹn mang đến tiết mục mãn nhãn và giàu cảm xúc

- Đặc biệt, sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTC và các nền tảng trực tuyến lớn, mang đến trải nghiệm không giới hạn cho khán giả khắp cả nước.

Hãy Cùng Tham Gia

Hãy cùng Herbalife chào đón năm mới theo cách đặc biệt nhất – sống trọn khoảnh khắc tại chuỗi sự kiện bao gồm Lễ hội đếm ngược Herbalife Countdown Party 2025 và sải bước trên đường chạy của Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2025.

Cùng hoà mình vào hàng vạn người dân Thủ Đô tận hưởng không khí sôi động của đêm giao thừa, sau đó bước vào năm 2025 bằng hành trình rèn luyện sức khỏe ngay ngày đầu năm mới.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980. Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng của họ về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình. Herbalife hoạt động chính thức tại Việt Nam vào năm 2009. Herbalife Việt Nam bắt đầu chương trình hợp tác dài hạn với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là đối tác dinh dưỡng của các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon. Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ: • Hotline: +84-28-38279191 • Email: dichvuthanhvien@herbalife.com • Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us