Giải U21 quốc gia: Thể Công Viettel, Hà Nội có 3 điểm

Thể Công Viettel và Hà Nội là những đội có được niềm vui chiến thắng ở lượt trận đầu tiên vòng bảng VCK giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2024.

Tâm điểm của bảng A là màn đọ sức giữa chủ nhà PVF và Thể Công Viettel. Ngay ở phút thứ 4, nhận bóng trong tư thế trống trải, Ngọc Tài dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho PVF. Dĩ nhiên, Thể Công Viettel không phải đối thủ dễ chơi.

Đội bóng áo lính lập tức có đòn phản kháng. Phút 26, Công Phương chuyền bóng đẳng cấp để Văn Khang vượt qua thủ môn đối phương và dứt điểm vào lưới trống gỡ hòa 1-1.

Bất ngờ xảy ra ở phút 45+1, Đăng Dương tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel trong pha bóng lộn xộn. Hiệp 2 chứng kiến sức ép rất lớn lên phần sân của Thể Công Viettel. PVF chơi tấn công và khao khát có được bàn thắng.

Thế nhưng, dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra ưu thế ở khu vực giữa sân, PVF lại không đủ sắc sảo để ghi bàn khi có cơ hội. Các học trò của HLV Duy Đông thiếu đi một chút bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Phút 90+2, Hữu Tuấn ghi bàn khi đối mặt với thủ thành PVF và ấn định chiến thắng 3-1 cho Thể Công Viettel.

Cặp đấu còn lại giữa LPBank HAGL và TP. Hồ Chí Minh kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội bóng phố Núi.

Tại bảng B, Hà Nội sớm thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng chiến thắng ấn tượng trước Lâm Đồng. Áp đảo đối thủ suốt 90 phút thi đấu, đội bóng Thủ đô nhanh chóng dẫn 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Hà Nội ghi thêm 3 bàn nữa và để đối thủ 1 lần chọc thủng lưới. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Trường ghi 2 bàn và Hà Nội thắng thuyết phục 6-1.

Ở cặp đấu còn lại, SHB Đà Nẵng có chiến thắng 2-0 ở trận ra quân trước Đồng Tháp ngay trong hiệp 1 nhờ công của Phi Hoàng và Anh Toàn.

Tại bảng C, trận đấu đáng chú ý giữa Đông Á Thanh Hóa và Quảng Nam diễn ra rất hấp dẫn và khép lại với tỷ số hoà 2-2. Ở cuộc đọ sức còn lại giữa Bình Phước và Long An, mãi đến cuối hiệp 2, Điểu Quy mới mở tỷ số cho Bình Phước. Nhưng rồi, Thanh Tùng tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc lấy lại 1 điểm cho Long An.