Giải thưởng bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2024 tiếp lửa cho doanh nghiệp bất động sản

Ngày 26/09 vừa qua, tại The Reverie Saigon, Sự Kiện Công bố Giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2024 đã tổ chức thành công với gần 200 khách mời là lãnh đạo cấp cao đại diện cho các doanh nghiệp BĐS, Ban cố vấn giải thưởng, chuyên gia BĐS và đông đảo phóng viên báo chí…

Với chủ đề "Phát triển bền vững: Xây dựng nền móng cho chu kỳ mới của bất động sản Việt Nam", phản ánh nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp BĐS trong việc chuyển đổi mô hình phát triển. Phát triển bền vững không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là con đường duy nhất giúp các doanh nghiệp BĐS tồn tại và phát triển trong bối cảnh thị trường biến động. Giải thưởng năm nay tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong, đã và đang nỗ lực không ngừng để xây dựng nền tảng vững chắc cho chu kỳ phát triển mới, đồng thời đóng góp vào sự hồi phục và thịnh vượng của thị trường BĐS Việt Nam trong tương lai.

Hai hạng mục giải thưởng danh giá nhất đã thuộc về hai doanh nghiệp BĐS hàng đầu tại Việt Nam, là biểu tượng cho sự tiên phong trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Trong khi thị trường BĐS đối mặt với nhiều thách thức, sự hiện diện của những doanh nghiệp như Vinhomes và Sun Group đóng vai trò dẫn dắt và tạo ra động lực tích cực cho toàn ngành.

Xuất sắc giành được giải thưởng danh giá nhất “Developer of The Year Vietnam 2024”, Vinhomes ghi dấu ấn với những nỗ lực vượt trội trong phát triển bền vững và đóng góp to lớn cho ngành BĐS Việt Nam và hoạt động xã hội cộng đồng.

Sun Group cũng thể hiện sự nổi bật khi định hình xu hướng phát triển bất động sản thông qua dự án Sun Urban City. Các tiện ích vượt trội được xây dựng dựa trên bản sắc văn hóa địa phương, các giá trị nhân văn bền vững vượt thời gian, từ đó hình thành một cộng đồng gắn kết và phát triển.

Các tiêu chí về phát triển bền vững là cơ sở chính để chọn nhà chiến thắng: (1) Môi trường sống xanh; (2) Phát triển kinh tế vùng và địa phương; (3) Phát triển văn hóa, xã hội; (4) Giá trị nhân văn & Chú trọng yếu tố con người, năm 2024, BTC còn đánh giá cao những doanh nghiệp có sự đổi mới và sáng tạo để vượt qua khó khăn, khéo léo thích nghi với thị trường trong giai đoạn mới.

Nhiều doanh nghiệp BĐS hàng đầu chọn phát triển bền vững là kim chỉ nam trong hoạt động và phát triển. Giải thưởng Sustainable Leadership Awards 2024 được trao cho các doanh nghiệp hàng đầu như Phú Mỹ Hưng, Nam Long Group, DOJILAND, Cat Tuong Group là một sự công nhận xứng đáng, họ không chỉ đặt yếu tố nhân văn lên hàng đầu mà còn tập trung vào phát triển kinh tế và văn hoá, xã hội tại địa phương.

Nhiều dự án chiến thắng năm 2024 đã thể hiện xu hướng phát triển dự án của thị trường bất động sản., Một trong số đó là phát triển các khu đô thị vệ tinh kiểu mẫu góp phần nâng tầm địa phương. Các dự án chất lượng cao với mức giá bán hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng nhiều. Đồng thời, các dự án chú trọng tái hiện bản sắc văn hóa địa phương cũng đã gây được thiện cảm lớn. Nhiều dự án nổi bật đại diện cho các xu hướng trên như BV Bavella Green Park, The Sapphire Mansions, DIC Victory City Hậu Giang, TT AVIO, An Huy Mỹ Việt...

Ở phần tọa đàm với chủ đề "Phát triển bền vững: Xây dựng nền móng cho chu kỳ mới của BĐS Việt Nam các chuyên gia đầu ngành thảo luận các vấn đề như: Góc nhìn về những tín hiệu tích cực để BĐS VN phục hồi và phát triển trong chu kỳ 5 năm tới; Những yếu tố cốt lõi mang lại các sản phẩm BĐS theo chuẩn bền vững và mang lại giá trị trọn đời cho khách hàng, v.v…thông qua buổi tọa đàm, chương trình muốn gửi gắm những thông tin giá trị nhất để các doanh nghiệp BĐS có thể tham khảo nhằm có được sự chuẩn bị chu đáo nhất cho chu kỳ mới của BĐS Việt Nam.

Tinh thần phát triển bền vững trong lĩnh vực BĐStại Việt Nam cần không ngừng được lan tỏa và tiếp nối

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp Dot Property Vietnam Awards tiếp tục duy trì và thúc đẩy tinh thần phát triển bền vững, với cam kết thực hiện sứ mệnh này cho đến năm 2030. Trong năm 2024, chương trình đặt trọng tâm vào việc lan tỏa tinh thần, tạo động lực cho các doanh nghiệp BĐS, giúp họ nâng cao nhận thức và chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chu kỳ mới của BĐS Việt Nam, nơi sẽ xuất hiện nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức và khó khăn.

