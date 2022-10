Giải quyết việc cấp sổ đỏ tồn đọng nhiều năm cho các hộ dân

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được nhiều trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Trần Ngọc Vụ, trú tại xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc, Nam Định) kiến nghị UBND huyện Mỹ Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 104 trường hợp thuộc khu tái định cư Khu công nghiệp Mỹ Trung, trong đó có hộ ông Vụ.

Trước sự việc trên, UBND huyện Mỹ Lộc có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Đây là những trường hợp mà năm 2004, UBND tỉnh Nam Định đã có quyết định thu hồi đất để giao cho Cty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ (CPCNTT) Hoàng Anh (Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam) để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Trung. Tuy nhiên, sau đó Cty CPCNTT Hoàng Anh đã tự xây dựng giá giao đất tái định cư, không trình UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, tự thu tiền và giao đất cho các hộ dân. Toàn bộ số tiền này không nộp vào ngân sách, nên việc vi phạm đó là nguyên nhân khiến các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND huyện Mỹ Lộc đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và cùng các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý để cấp sổ đỏ cho các hộ dân. Đến nay, UBND huyện Mỹ Lộc đã cấp sổ đỏ cho 55 hộ (đợt 1), và tiến tới xin ý kiến chỉ đạo để cấp tiếp sổ đỏ cho 30 hộ (đợt 2), trong đó có hộ gia đình ông Trần Ngọc Vụ.

2. Đơn của bà Lê Thị Tám, trú tại xã Đắk Lao (Đắk Mil, Đắk Nông) đề nghị giám định lại thương tật và đính chính thông tin trong hồ sơ cá nhân đối với ông Hoàng Phi Liêm (người thân của bà).

Về sự việc này, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Nông có văn bản trả lời báo Tiền Phong cho biết: Ông Hoàng Phi Liêm, sinh năm 1946, quê quán xã Diễn Minh (Diễn Châu, Nghệ An), hiện thường trú tại xã Thuận Hạnh (Đắk Song, Đắk Nông), đã được Hội đồng giám định y khoa tỉnh Nghệ An kết luận ông là thương binh với tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 67% nên không giám định lại thương tật đối với ông nữa.

Tiếp đó, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Qua kiểm tra, trong “Sổ thương binh xếp hạng Sư đoàn 304”, tại trang 7 và 8, thứ tự số 03 có ghi: Ông Hoàng Phi Liêm, sinh năm 1946, quê quán xã Diễn Minh (Diễn Châu, Nghệ An), nhập ngũ ngày 15/12/1969; chức vụ chiến sĩ; bị thương ngày 21/6/1971 trong chiến đấu; nơi bị thương tại điểm cao 597 (Ba Hồ, Quảng Trị); đơn vị khi bị thương: C12, D3, E9; ngày ra viện 8/9/1971; tỷ lệ thương tật 42% (hạng 3, tạm thời); đã cấp sổ, huy hiệu thương binh ngày 6/12/1971; phục viên ngày 7/12/1971.

3. Đơn của anh Lê Văn Trung, trú tại xã Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội), lái xe tải mang biển kiểm soát (BKS) 29H-361.25 khiếu nại việc anh bị Tổ công tác của Công an phường Tứ Liên phạt do vi phạm giao thông.

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Công an quận Tây Hồ có văn bản trả lời, cho biết: Tại nút giao Âu Cơ-Tứ Liên, Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội đã cắm biển báo cấm các loại ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn đi vào. Do anh Trung điểu khiển xe BKS 29H-361.25 đi vào đường cấm này, trong khi trọng lượng xe nặng hơn 7 tấn nên đã bị tổ công tác của Công an phường Tứ Liên yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và phạt anh Trung về lỗi vi phạm trên. Sau khi anh Trung khiếu nại sự việc, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xác định khiếu nại của anh Trung là sai, việc xử lý của Tổ công tác Công an phường Tứ Liên là đúng quy định pháp luật.