Giải quyết chế độ cho liệt sĩ công an hy sinh hơn nửa thế kỷ trước

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Đỗ Văn Đa, trú tại số nhà 18, ngõ 68 phố Đốc Ngữ (phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) đề nghị sự việc: Liệt sĩ (LS) Đỗ Thị Ngọc Bách (cô ruột ông Đa), sinh năm 1943, quê quán xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên), công tác trong ngành công an, hy sinh năm 1968 khi chưa lập gia đình, đến nay chưa được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”. Bên cạnh đó, trước đây tiền thờ cúng LS Bách do ông Đỗ Xuân Đằng (anh ruột LS Bách, bố ông Đa) được nhận, nhưng sau khi ông Đằng mất (năm 2020) một thời gian, chế độ này đã bị cắt.

Ngày 22/8/2024, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hưng Yên có văn bản (số 4830) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi kiểm tra và đối chiếu quy định của pháp luật (điều 21 Nghị định 131/2021/CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ), hồ sơ đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” của LS Bách còn thiếu giấy chứng nhận hy sinh của Bộ Công an. Do vậy, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 1932 (ngày 7/6/2022) và công văn số 5296 (ngày 30/10/2023) gửi Bộ Công an đề nghị cấp giấy báo tử đối với LS Đỗ Thị Ngọc Bách. Ngày 11/1/2024, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) có công văn số 164 về việc cấp giấy chứng nhận hy sinh đối với LS Bách. Ngày 2/5/2024, gia đình đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho LS Bách; sau đó được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên thụ lý, xét duyệt hồ sơ và trình UBND tỉnh Hưng Yên để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết sự việc này. Ngày 28/5/2024, UBND tỉnh Hưng Yên có tờ trình (số 33) gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với LS Bách.

Văn bản số 4830 cũng cho biết, ngày 22/12/2014, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên có quyết định số 1430 về việc trợ cấp tiền thờ cúng đối với LS Đỗ Thị Ngọc Bách. Khoản tiền này được giao cho ông Đỗ Xuân Đằng nhận để có trách nhiệm thờ cúng, nhưng sau khi ông Đằng mất, chế độ này đã bị cắt. Sau đó, ngày 6/4/2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận hồ sơ của gia đình, đề nghị được thay đổi người thờ cúng LS Bách từ ông Đỗ Xuân Đằng sang ông Đỗ Văn Triệu (con ông Đằng). Theo điều 28, Nghị định 131/2021/CP quy định “hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng LS”, do hồ sơ đề nghị trên không có bản sao được chứng thực bằng “Tổ quốc ghi công” của LS Bách nên chưa đủ điều kiện để giải quyết việc thay đổi người thờ cúng LS.

Ngày 8/7/2024, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên và Phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Động đã có cuộc làm việc với bà Bùi Thị Xuân (mẹ ông Đỗ Văn Đa) và ông Đa để giải quyết việc tiền thờ cúng LS Bách bị dừng. Tại buổi làm việc này, các cán bộ có trách nhiệm đã thông tin về tình hình, tiến độ việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với LS Bách đang được giải quyết như đề cập ở trên. Bên cạnh đó, cán bộ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên và Phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Động cũng giải thích từ năm 2021 đến nay, việc gia đình LS Bách không được nhận tiền thờ cúng là do người được hưởng chế độ (ông Đỗ Xuân Đằng) đã mất, nên khoản tiền này không được ngân sách nhà nước chi trả, và không một tổ chức hoặc cá nhân nào nhận tiền thờ cúng của LS Đỗ Thị Ngọc Bách.

2. Đơn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA, trụ sở tại 126 Ái Mộ, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) phản ánh sự việc: Thực hiện việc hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (gồm phí đăng ký hồ sơ xét duyệt hội viên CLB Doanh nghiệp, phí sử dụng công hướng dẫn và phí thẩm định hồ sơ vay vốn) với tổng số tiền 90 triệu đồng cho Viện Nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ (NCDNVVN). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA không nhận được sự phối hợp xuyên suốt, nên đã đề nghị Viện NCDNVVN hoàn trả lại số tiền 90 triệu đồng mà Công ty đã nộp, nhưng chưa được thực hiện.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong về sự việc trên, Viện NCDNVVN có văn bản trả lời, cho biết: Viện NCDNVVN vẫn đồng hành hỗ trợ và hướng dẫn hồ sơ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA, việc bị chậm là do Công ty chưa bổ sung các hạng mục tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ vay vốn. Quá trình tư vấn hướng dẫn và làm việc giữa hai bên đều được ghi nhận bằng các văn bản đã ký.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của hội viên, đối với yêu cầu hoàn phí tư vấn hướng dẫn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA, ngày 22/3/2024, Viện NCDNVVN đã có công văn số 317 phúc đáp về vấn đề này. Theo đó, Viện NCDNVVN đã đưa ra phương án giải quyết sự việc trên, trong đó có phương án hoàn phí kèm theo phương thức thực hiện và gửi cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế CTA…