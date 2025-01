Giải quyết các tồn tại về giao đất giãn dân tại Thạch Thất, Hà Nội

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Phí Thị Thùy, trú tại thôn 4, xã Hương Ngải (Thạch Thất, Hà Nội) kiến nghị việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất giãn dân của gia đình bà. Ngày 15/1/2025, Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện Thạch Thất có văn bản (số 175) trả lời báo Tiền Phong cho biết: Năm 2005, bà Phí Thị Thùy có tên trong danh sách được UBND huyện Thạch Thất phê duyệt giao đất giãn dân tại quyết định số 3557 (ngày 21/12/2005). Sau đó, UBND xã Hương Ngải đã tạm giao thửa đất số 65, diện tích 147 m2 cho bà Thùy. Tuy nhiên, đến nay thửa đất này chưa được cấp sổ đỏ do có những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính.

Văn bản số 175 cũng cho biết, để tiếp tục giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giao đất giãn dân giai đoạn 2002-2008 trên địa bàn huyện Thạch Thất theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Thông báo số 398 (ngày 18/9/2020), thời gian qua, UBND huyện Thạch Thất đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng các phương án giải quyết. Đối với xã Hương Ngải, ngày 28/9/2023, UBND xã đã có phương án giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện giao đất giãn dân giai đoạn 2002-2005 trên địa bàn xã (trong đó có hộ bà Phí Thị Thùy) gửi UBND huyện để báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Hiện nay, UBND huyện Thạch Thất đang tổng hợp xây dựng phương án chung cho toàn huyện về giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện giao đất giãn dân để báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành của thành phố. Sau khi UBND thành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo, UBND huyện Thạch Thất sẽ tổ chức thực hiện vấn đề này, cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định, trong đó có hộ bà Phí Thị Thùy.

2. Đơn của bà Nguyễn Thị Chung, trú tại tổ 9, ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tố cáo lãnh đạo và điều tra viên Công an huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Phú Quốc đã làm sai lệch hồ sơ trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/5/2017 làm ông Huỳnh Thanh Cường (chồng bà Chung) tử vong.

Ngày 7/1/2025, Viện KSND tỉnh Kiên Giang có văn bản (số 88) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Khoảng 17 giờ ngày 14/5/2017, ông Trần Quốc Huy, điều khiển ô tô lưu thông trong đường liên xóm ra đến trục đường chính xã Cửa Dương thì va chạm với xe mô tô do ông Huỳnh Thanh Cường điều khiển đi theo chiều ngược lại. Hậu quả, cú va chạm làm ông Cường tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Phú Quốc đã phối hợp với Viện KSND huyện Phú Quốc cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi theo đúng quy định pháp luật. Ngày 25/5/2017, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang có giám định pháp y tử thi, kết luận ông Cường tử vong do đa chấn thương; không đủ điều kiện để tiến hành giám định nồng độ cồn. Tiếp đó, ngày 24/8/2017, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kết luận giám định (số 2802) kết luận xe mô tô do ông Cường điều khiển đi từ đường chính vào khu dân cư bị giới hạn tầm nhìn, khi qua khúc cua phải đã đi sang phần đường bên trái và va chạm vào phía trước đầu xe ô tô do ông Huy điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm này rất nhanh và mạnh dẫn đến ông Cường tử vong.

Từ căn cứ trên, ngày 5/10/2027, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã có Quyết định (số 47) không khởi tố vụ án hình sự do hành vi của ông Trần Quốc Huy không cấu thành tội phạm theo quy định tại khoản 2, điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngày 9/10/2028, bà Chung làm đơn khiếu nại Quyết định 47. Ngày 25/10/2028, Viện KSND huyện Phú Quốc ban hành thông báo không thụ lý khiếu nại của bà Chung do không còn thời hiệu để khiếu nại theo quy định tại điều 471 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bà Chung tiếp tục khiếu nại sự việc. Ngày 11/3/2019, Viện KSND tỉnh Kiên Giang có văn bản trả lời với nội dung không có căn cứ để thụ lý, giải quyết khiếu nại nói trên.

Cho rằng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc và Viện KSND huyện Phú Quốc đã bao che, bỏ lọt tội phạm, bà Chung đã gửi đơn tố giác tới Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao. Ngày 26/12/2022, Viện KSND Tối cao có Thông báo (số 429) với nội dung không phát hiện có dấu hiện của tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp theo như đơn tố giác của bà Chung. Việc bà Chung tố giác lãnh đạo và điều tra viên Công an huyện Phú Quốc, lãnh đạo Viện KSND huyện Phú Quốc là không có cơ sở.