Giải golf Vô địch Đối kháng Quốc gia 2022 áp dụng thể thức đấu loại mới

TPO - Giải golf Vô địch Đối kháng Quốc gia 2022 Tranh cúp T99 (Vietnam Matchplay Championship 2022 Present by T99 - VMC 2022) sẽ diễn ra tại Long An từ ngày 22/9 đến 25/9.

Giải golf nghiệp dư lần này được tổ chức bởi Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và thực hiện bởi VGS Group hứa hẹn đem tới một mùa giải với thể thức đấu loại mới - đối kháng.

Vietnam Matchplay Championship 2022 gồm 4 bảng thi đấu: bảng Nam, bảng Nữ , bảng Trung Niên và bảng Trẻ. Vào ngày đầu tiên của giải đấu, các vận động viên sẽ thi đấu tại vòng loại đấu gậy 18 hố để xếp hạt giống bước tiếp vào loạt trận đối kháng loại trực tiếp. Ngày 23-25/9 sẽ diễn ra vòng tứ kết, bán kết và chung kết đối kháng Nam, Nữ, Trung niên và Trẻ.

Các cặp đấu sẽ được sắp xếp theo thứ tự hạt giống kết quả vòng loại theo nguyên tắc hạt giống cao nhất sẽ đấu với hạt giống thấp nhất (Ví dụ: 1 vs 32, 2 vs 31, 3 vs 30 …). Người chiến thắng tại các trận đấu đối kháng sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo để tìm ra nhà vô địch của giải.

Tại VMC 2022, những nhà đương kim vô địch của các bảng đấu sẽ được đặc cách vượt qua vòng loại với vị trí hạt giống số 1 gồm: Nguyễn Nhất Long (bảng Nam), Đoàn Xuân Khuê Minh (bảng Nữ) và Nguyễn Duy Dậu (bảng Trung Niên).

Giải đấu có sự góp mặt của những tên tuổi lừng danh trong làng golf nghiệp dư tại Việt Nam. Trong bảng Nam, hai tài năng trẻ Nguyễn Quang Trí (nhà ĐKVĐ giải Faros Golf Tournament 2021) và Nguyễn Đặng Minh (nhà ĐKVĐ giải Vô địch Golf Quốc gia 2020).

Ngoài ra, bảng Nữ cũng có sự cạnh tranh cao không kém cạnh khi có sự góp mặt của nữ golfer tiềm năng Phạm Thị Yến Vi (tuyển thủ quốc gia golf và gần đây lọt TOP 3 nữ tại Vietnam Open 2022) và Lê Chúc An (nhà ĐKVĐ giải Spring Golf Tournament 2021).

Đặc biệt hơn, vào ngày thi đấu thứ nhất (22/9), giải Vô địch Đối kháng Quốc Gia 2022 còn có phần thưởng Hole-In-One vô cùng hấp dẫn và giá trị, đó chính là một chiếc Lexus NX 350h mới nhất trị giá 3 tỷ đồng.