Giải golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam quyên góp được 2,3 tỷ đồng

TPO - Bên cạnh những cuộc tranh tài hấp dẫn, giải golf thường niên "Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids 2024" quyên góp được 2,3 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam.

Ngày 12/10, báo Đầu tư tổ chức thành công giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 17– Swing for the Kids 2024, với chức vô địch thuộc về golfer Mai Quốc Hội (sân Mountain View) và Nguyễn Trọng Tiến (sân Kings Course).

Đặc biệt, giải huy động được 2,3 tỷ đồng từ những tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ và hơn 250 golfer đến từ các cơ quan, tổ chức ngoại giao trong nước và quốc tế, cùng đông đảo doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài tới tham dự và ủng hộ vào Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập báo Đầu tư, Trưởng BTC giải chia sẻ: "Các phần học bổng không chỉ giúp các cháu vượt lên các khó khăn trước mắt, mà còn gieo những hạt mầm lạc quan trong cuộc sống, rằng thế giới này vẫn có nhiều điều tốt đẹp, có những tấm lòng biết san sẻ, yêu thương. Hạt mầm đó sẽ tiếp tục lớn lên trong sự trưởng thành của các cháu để sau này đơm hoa kết trái và tiếp tục lan tỏa, gieo mầm tới những hoàn cảnh khó khăn khác".

Tại buổi gala trao giải, ban tổ chức đã trao 6 suất học bổng toàn phần năm 2024, trị giá 10 triệu đồng/suất cho 6 sinh viên của Đại học Giao thông Vận Tải và Học viện Chính sách và Phát triển. Bên cạnh đó, ban tổ chức cùng chia sẻ khó khăn của các sinh viên bị ảnh hưởng bão lụt vừa qua với đại diện là 6 sinh viên. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trong 17 năm qua, Ban tổ chức đã huy động được số tiền hơn 22 tỷ đồng để trao tận tay hơn 21.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban tổ chức cho biết, ngoài hoạt động cấp học bổng thường niên cho học sinh nghèo học giỏi trên cả nước, năm nay số tiền huy động thông qua giải sẽ được dành ưu tiên tài trợ tái thiết các nhà trường và hỗ trợ các học sinh tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi (bão số 3) vừa qua. Ngoài quỹ học bổng, báo Đầu tư sẽ kết nối các nhà tài trợ cùng đồng hành với các hoạt động này.