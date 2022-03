Giải golf Chung tay vì ATGT tiếp tục hành trình nhân ái

TPO - Giải golf Chung tay vì ATGT năm 2022 sẽ tiếp tục dùng nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp, cá nhân để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Chiều 15/3, báo Giao thông gặp mặt báo chí giới thiệu Giải golf Chung tay vì An toàn giao thông lần thứ 3 năm 2022. Giải do báo Giao thông tổ chức, thương hiệu TC Motor của Tập đoàn Thành Công tài trợ kim cương.

Đây là lần thứ ba giải được tổ chức với mục đích gây Quỹ Chung tay vì ATGT - chương trình do báo Giao thông khởi xướng từ năm 2013. Qua hai năm tổ chức, báo Giao thông đã kêu gọi được khoảng 3 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ. Từ nguồn kinh phí ủng hộ này, báo đã xây dựng được 2 cây cầu giao thông nông thôn tại Đồng bằng Sông Cửu Long, hàng chục ngôi nhà tình nghĩa và trao hàng trăm suất học bổng.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập báo Giao thông, Trưởng BTC giải cho biết: “Tai nạn giao thông để lại phía sau là những hoàn cảnh thương tâm, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình mất đi trụ cột. Sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều rất quý giá. Là cơ quan ngôn luận của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia, báo Giao thông luôn ý thức được trách nhiệm chia sẻ những điều tốt đẹp đến cộng đồng thông qua hoạt động giúp đỡ các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông".

Ông Kiên cho biết thêm, sang năm thứ ba tổ chức, Giải golf Chung tay vì ATGT có nhiều điểm mới, chuyên nghiệp hơn. Số lượng golfer đăng ký tham dự rất đông, trong đó có cả giới nghệ sĩ, những tay golf thứ hạng cao, điều này cho thấy giải đấu đã có chỗ đứng trong cộng đồng golf thủ và xã hội.

BTC cũng đổi địa điểm thi đấu nhằm mục đích lan tỏa rộng hơn ý nghĩa của giải. Tại mỗi địa phương tổ chức như: Ninh Bình, Hà Nội, BTC đều có chương trình thiện nguyện trong và sau ngày thi đấu, trao hàng trăm suất quà, học bổng. Số lượng giải thưởng năm nay tăng lên, nhiều hố HIO, nhiều giải kỹ thuật với tổng giá trị lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Giải golf Chung tay vì ATGT 2022 quy tụ gần 200 golfer thi đấu trong một ngày (27/3) tại sân Hilltop Valley, Hòa Bình. Các tay golf chia làm 3 bảng; thi đấu gậy 18 lỗ (stroke play), kết quả thi đấu tính theo Hadicap ngày (System 36).

Về cơ cấu giải thưởng, giải sẽ có 4 giải Hole in one (HIO) gồm 1 xe Hyundai Santafe và 3 giải là phiếu mua hàng tại Joolux tổng trị giá 600 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC sẽ trao giải Best Gross, các giải Nhất, Nhì, Ba ở ba bảng A, B, C và các giải kỹ thuật như Giải Nearest to the pin (3); giải Nearest to the line (2) và giải Longest Drive (2). BTC cũng trao giải cho golfer nữ có thành tích tốt nhất.