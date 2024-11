Giá vàng thế giới bỗng dưng lấp lửng

TPO - Giá vàng không có nhiều biến động khi các nhà đầu tư tập trung dữ liệu bảng lương của Mỹ, chờ đợi manh mối về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Trong phiên giao dịch hôm nay (1/11), vàng giao ngay ổn định ở mức 2.746,09 USD/ounce, giảm so với mức kỷ lục 2.790,15 USD/ounce phiên hôm qua. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% lên 2.755,70 USD.

Nhà phân tích Edward Meir của Marex cho biết: "Các nhà đầu tư đang trong tâm lý mua vào khi giá vàng trên đà tăng. Chiến lược này được duy trì suốt cuộc bầu cử Mỹ vì có rất nhiều biến động".

Bà Kamala Harris - Phó Tổng thống Đảng Dân chủ - hiện có tỷ lệ ủng hộ 46%, tạm thời dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump đang có mức ủng hộ 43%.

Giá vàng tăng hơn 4% vào tháng 10 do giới đầu tư đổ tiền vào tài sản an toàn, một phần do căng thẳng ở Trung Đông và bất ổn trong cuộc bầu cử Mỹ. Thị trường hiện tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà giao dịch thấy có 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, theo công cụ FedWatch của CME. Vàng không lợi suất phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

"Khi không có dấu hiệu suy thoái và lạm phát giảm, nền kinh tế có vẻ tích cực... điều quan trọng bây giờ là Fed sẽ hạ lãi suất nhanh như thế nào", nhà phân tích Edward Meir nói thêm.

Dữ liệu vừa công bố chi phí lao động của Mỹ ghi nhận mức tăng nhỏ nhất trong hơn ba năm qua trong quý 3, trong khi số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng vào tuần trước.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay ổn định ở mức 32,65 USD/ounce và giá bạch kim gần như không đổi ở mức 987,64 USD. Palladium giảm 0,42% xuống còn 1.101,00 USD, chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Giá dầu thô Brent hợp đồng tháng 1, tăng 1,41 USD, tương đương 2%, lên 74,22 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,46 USD, tương đương 2,1%, lên 70,72 USD/thùng sau khi tăng 0,95% trong phiên trước. Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Sáu, thu hẹp mức lỗ trong tuần do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng, sau các báo cáo cho thấy Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công trả đũa vào Israel từ Iraq trong những ngày tới.

Trạch Dương