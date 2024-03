Giá thuê nhà, văn phòng phục hồi

TPO - Giá thuê căn hộ hạng C có mức tăng cao nhất theo năm là 8%, tiếp theo là hạng B ở mức 5% và hạng A ở mức 3%. Công suất cả năm 2023 tại TPHCM đạt 82%, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thuê phục hồi

Theo báo cáo của Savills World Research, giá thuê nhà ở năm 2023 tại các trung tâm kinh tế toàn cầu như Singapore và Hong Kong có mức tăng vượt trội so với các thị trường khác. Nguồn cung hạn chế trên cả thị trường mua và thuê nhà ở, nhu cầu tăng cao từ lượng lớn số lượng chuyên gia nước ngoài đi kèm môi trường kinh doanh phát triển mạnh mẽ được đánh giá là những yếu tố kéo nhu cầu gia tăng.

Tương tự, với các thị trường trong khu vực, xu hướng gia tăng về nhu cầu thuê đối với loại hình nhà ở căn hộ dịch vụ đồng thời được ghi nhận tại Hà Nội và TPHCM. Chuyên gia nước ngoài quay trở lại và tăng trưởng FDI là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển tích cực của căn hộ dịch vụ tại hai thị trường này.

Tại TPHCM, nguồn cung theo ghi nhận của Savills tăng lên 8.200 căn vào cuối năm 2023 nhờ sự tăng trưởng của hạng B và C. Trong đó, 27 dự án mới cung cấp 840 căn. 85% là studio và căn hộ một phòng ngủ từ các dự án hạng C.

Giá thuê căn hộ của tất cả các hạng đều tăng theo năm nhờ nhu cầu được phục hồi tốt. Cụ thể, giá thuê của hạng C có mức tăng cao nhất theo năm là 8%, tiếp theo là hạng B ở mức 5% và hạng A ở mức 3%. Công suất cả năm 2023 tại TPHCM đạt 82%, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ cho thuê trong quý IV/2023 vẫn ở mức ổn định. Trong quý cuối năm 2023, thị trường ghi nhận nguồn cung 6.078 căn từ 63 dự án. Tuy nhiên, xét theo năm, nguồn cung tăng 2% do sự gia nhập của 2 dự án hạng A Lancaster Luminaire và L7 West Lake trong nửa cuối năm 2023.

Công suất và giá thuê đồng thời ghi nhận sức phục hồi tốt. Nghiên cứu của Savills cho thấy, trong quý IV/2023, tỷ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đạt 83%. Giá thuê trung bình đạt 580.000 đồng/m2/tháng, tăng 1% theo năm.

Loại hình đầu tư tiềm năng

Về triển vọng, thị trường dự kiến sẽ có 3.821 căn trong tương lai. Năm 2024, dự kiến sẽ có hai dự án gồm Parkroyal Serviced Suites với 261 căn và Fusion Suites với 193 căn. Năm 2025, 1.905 căn của Tây Hồ View Complex sẽ gia nhập thị trường, tăng nguồn cung hạng A lên 61% so với năm 2023. Tây Hồ sẽ chiếm 63% nguồn cung tương lai với 2.423 căn.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định: “Nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ đã trở lại trong năm 2024 so với 2023 nhờ sự gia tăng của các chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam thông qua các dự án có vốn FDI. Trong tương lai, nguồn vốn FDI từ các dự án lớn đi kèm cơ sở hạ tầng kết nối liên tục được cải thiện sẽ có tác động tích cực hơn nữa lên nguồn cầu”.

Phân tích về nhu cầu thuê đối với căn hộ dịch vụ, bà Trịnh Huỳnh Mai - Phó Giám đốc bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội cho rằng, các chuyên gia nước ngoài có yêu cầu cao về chất lượng căn hộ, vị trí, dịch vụ quản lý đi kèm, yếu tố an ninh, an toàn và các tiện ích khác. Do đó, hầu hết các đơn vị quản lý căn hộ dịch vụ là những thương hiệu uy tín.

Tại thị trường Hà Nội, các đơn vị vận hành quốc tế sẽ chiếm 87% nguồn cung tương lai với 3.309 căn từ 9 dự án. 7 nhà vận hành nội địa dự kiến sẽ cung cấp 521 căn từ 7 dự án. Hơn nữa, các khách thuê tại Hà Nội có xu hướng lựa chọn tại khu vực trung tâm và di chuyển đến các vùng công nghiệp xung quanh để làm việc. Vì vậy, cơ sở hạ tầng tiếp tục phát triển sẽ giúp cho các căn hộ dịch vụ được hưởng lợi.

“Trong bối cảnh công suất phục hồi nhưng nguồn cung hạn chế, phân khúc này dự kiến tiếp tục là một loại hình đầu tư tiềm năng với tỷ suất sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, để thu hút khách thuê, nhà đầu tư cần đảm bảo các yếu tố về vị trí, chất lượng sống, dịch vụ chăm sóc đi kèm và các quy định của pháp luật trong việc cho người nước ngoài thuê nhà ở”, bà Mai nói.