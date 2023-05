Giá điện tăng, người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng?

TPO - Theo tính toán của EVN, với mức tăng giá bán lẻ điện 3%, ngành điện sẽ tăng thu thêm khoảng hơn 8.000 tỷ đồng trong năm 2023. Mức tăng này không tác động nhiều đến CPI và đời sống người dân do với hộ dùng điện nhiều trên 400 kWh/tháng, tiền điện tăng thêm cũng chỉ hơn 27.200 đồng/hộ.

Giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 3.015 đồng/kWh

Chiều 4/5, Bộ Công Thương đã công bố biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt và các nhóm khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh, sản xuất, công nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Theo quyết định số 1062 của Bộ Công Thương, giá bán điện cho ngành sản xuất được chia theo cấp điện áp và khung giờ thấp - cao điểm và bình thường. Theo đó, cấp điện áp từ 110 kV trở lên, giá điện dao động 999 - 2.844 đồng/kWh tuỳ khung giờ cao, bình thường và thấp điểm.

Cấp điện áp 22 kV đến dưới 110 kV, giá 1.037 - 2.959 đồng/kWh, tuỳ khung giờ. Cấp điện áp 6 kV - dưới 22 kV, giá bán 1.075 - 3.055 đồng/kWh, tuỳ khung giờ. Ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá bán lẻ điện là 3.171 đồng, giờ bình thường là 1.738 đồng và thấp điểm 1.133 đồng/kWh.

Với khối hành chính sự nghiệp, giá bán lẻ điện mới là 1.690- 1.940 đồng/kWh tuỳ khung giờ, cấp điện áp. Giá bán lẻ cho lĩnh vực kinh doanh có sự chênh lệch khá cao giữa giờ cao điểm, thấp điểm và cấp điện áp, tương ứng là 4.724 đồng và 1.402 đồng/kWh. Các giá này chưa gồm thuế VAT.

Với giá điện sinh hoạt, mức giá cho khách hàng sử dụng từ 0 – 50 kWh/tháng là 1.728 đồng. Với khách hàng sử dụng từ 51-100 kWh/tháng sẽ chịu mức giá 1.786 đồng/kWh. Mức giá cho khách hàng thuộc khung bậc 3 sử dụng từ 101-200 kWh/tháng là 2.074 đồng/kWh.

Khách hàng sử dụng điện từ 201 – 300 kWh là 2.612 đồng/kWh. Khách hàng dùng từ 301 – 400 kWh/tháng sẽ chịu mức giá 2.919 đồng/kWh. Với khách hàng dùng từ 401 kWh/tháng trở lên, mức giá điện bán lẻ là 3.015 đồng/kWh.

EVN: Tác động đến người dân và doanh nghiệp rất nhỏ

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan đến việc tăng giá điện sinh hoạt tác động đến người dân và doanh nghiệp thế nào, đại diện EVN cho biết mức tác động, theo tính toán của Tổng cục Thống kê là không lớn.

Cụ thể, theo ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN, hiện có khoảng 3,3 triệu hộ khách hàng mua điện trực tiếp của EVN. Cơ cấu mua điện năm 2022 có thay đổi so với năm 2021. Khách hàng công nghiệp có 1,8 triệu khách hàng, 662 nghìn khách hàng hành chính sự nghiệp.

Tính trung bình, khách hàng công nghiệp mỗi tháng dùng thêm 141.000 đồng. Điện sản xuất có 1,822 triệu khách hàng, dùng trung bình 10,6 triệu đồng và phải trả thêm 307.000 đồng. Khách hàng hành chính sự nghiệp

Theo ông Lâm, theo tính toán của EVN, với 3,33 triệu hộ khách hàng sử dụng điện ở mức 50 kWh trong năm 2022 (chiếm 11,98% trong tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt), tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ 50 kWh/tháng là 2.500 đồng/hộ.

Tiền điện tăng thêm của 4,7 triệu hộ tiêu thụ từ 51 - 100 kWh/tháng là 5.100 đồng/hộ, (chiếm 16,85% trong tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt). Với nhóm khách hàng sử dụng 200 kWh/tháng và là nhóm đang chiếm tỷ trọng lớn nhất của ngành điện hiện nay (10,04 triệu hộ, chiếm 36,01% trong tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt), chi phí tiền điện tăng thêm là 11.100 đồng/hộ.

Với các hộ tiêu thụ 300 kWh/tháng (4,96 triệu hộ, chiếm 17,81% trong tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt), tiền điện tăng thêm là 18.700 đồng/hộ. Tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ 400 kWh/tháng là 27.200 đồng/hộ (số hộ sử dụng điện từ 301-400 kWh toàn EVN năm 2022 là 2,21 triệu hộ, chiếm 7,95% trong tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt).

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc EVN, giá điện tăng sẽ giúp cho tập đoàn bớt khó khăn. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 8 tháng nên sẽ tăng thêm khoảng hơn 8.000 tỷ đồng. Mức tăng 3% tác động không nhiều đến CPI. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, nếu giá điện tăng 5% sẽ tác động khoảng 1,17%. Với mức tăng 3%, mức tăng sẽ tác động rất nhỏ, chỉ khoảng 0,17%.

Việc tăng giá điện, theo ông Nam, chỉ là một trong các giải pháp giảm bớt khó khăn cho EVN. Về nội tại EVN cũng phải tiết kiệm chi phí tối đa. Cụ thể, tập đoàn đã tiết kiệm, cắt giảm 30% thường xuyên. EVN cũng cắt giảm sửa chữa lớn tới 40%. Các chi phí nhân công, vận hành cũng được cắt giảm tối đa cùng đó tập đoàn ưu tiên huy động các nguồn điện giá thành thấp như thuỷ điện. Tập đoàn cũng làm việc, đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư giảm chi phí bán hàng cho doanh nghiệp.

Theo đại diện EVN, tập đoàn đã làm việc với các tập đoàn như TKV, Tổng công ty Đông Bắc trong việc đảm bảo cấp than cho sản xuất điện. Hiện giá than nhập khẩu của TKV bán cho EVN đang khá cao, lên tới 2.400 USD/tấn. Với loại than nhập khẩu chất lượng tốt, giá lên tới 4.000 USD/tấn.

Cũng theo ông Nam, mức tăng 3% này chỉ giúp giảm bớt khó khăn cho EVN. Tập đoàn đã có trình phương án tăng giá điện cao hơn mức 3% nhưng cơ quan quản lý đã có ý kiến chỉ tăng tối đa 3%. Hiện tại tình hình tài chính của EVN rất khó khăn.

"Việc tăng giá điện lần này theo Quyết định 24 của Thủ tướng. Nếu được Thủ tướng cho phép, việc tăng giá điện cũng phải sau 6 tháng tới mới có thể được xem xét điều chỉnh", Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc EVN.