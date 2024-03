Giá cà phê vượt 90.000 đồng/kg, mức cao chưa từng có

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp đà tăng sốc, khi tăng thêm từ 1.400 - 1.700 đồng/kg so với đầu tuần, trong khoảng 90.400 - 91.800 đồng/kg.

Theo đó, tỉnh Đắk Nông đang có mức giá thu mua cao nhất là 91.800 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk cũng tăng thêm 1.400 đồng/kg lên 91.700 đồng/kg. Kế đến, tỉnh Gia Lai điều chỉnh giá thu mua lên 91.400 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg. Mức giao dịch thấp nhất đang được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng là 90.400 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg.

Giá cà phê Việt Nam tăng cao ngoài xu hướng thế giới còn do nguồn cung hạn chế. Khi vào đầu vụ được giá tốt nhiều nông dân đã tranh thủ bán chốt lời. Đến giữa vụ, khi giá đạt mốc 70.000 - 80.000 đồng/kg, các doanh nghiệp nhỏ cũng đã xuất hàng.

Ông Trần Văn Xuất - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Ban, tỉnh Lâm Đồng - cho biết, người dân trong hợp tác xã năm nay rất bất ngờ khi đã hết vụ thu hoạch nhưng giá cà phê lại liên tiếp lập đỉnh mới. Theo tính toán sơ bộ, trung bình 1 ha cà phê đạt năng suất cao nhất 3,8 tấn, tính với giá khoảng 90.000 đồng/kg hiện nay thì sẽ đạt doanh thu 342 triệu đồng. Sau khi trừ đi chi phí, người trồng cà phê có thể thu về lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/ha.

Ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) - cho biết, nhu cầu của thế giới với cà phê robusta của Việt Nam hiện rất lớn. Đây là nguyên nhân dẫn đến giá cà phê trong nước tăng cao so với nhiều năm trong lịch sử.

Cùng với đó, một số sản phẩm cà phê nhân được sử dụng rang xay làm hòa tan trong nước, nên nhu cầu nội địa tăng.

Về phía doanh nghiệp, ông Huy cho biết đơn hàng xuất khẩu không thiếu nhưng thực tế ldoanh nghiệp không dám nhận thêm đơn phát sinh cho quý II/2023, bởi nguồn cung cà phê trong dân hiện không còn nhiều.

“Ước tính, lượng cà phê trong dân còn rất thấp, tình trạng này ngược so với mọi năm. Thông thường phải tới tháng 6, nguồn hàng mới cạn nhưng đến nay mới đến tháng 3 đã có dấu hiệu gần cạn hàng”, Tổng Giám đốc Simexco Đaklak nói.

Ông Lê Huy Quang - Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV nông nghiệp công nghệ cao Lê's Farm - cho rằng, với giá cà phê tăng cao, nông dân là người đầu tiên có lợi. Khi giá cà phê cán mốc 60.000 đồng/kg người dân đã phấn khởi, nay giá vượt 90.000 đồng/kg niềm vui càng lớn. Diện tích cà phê đang hồi phục và nông dân cũng thông minh hơn khi không lạm dụng phân bón như trước.

Theo vị này, sản lượng cà phê của Việt Nam gần đây cũng giảm mạnh từ khoảng 1,8 triệu tấn xuống 1,6 triệu tấn/năm do giá cà phê thấp dẫn tới nhiều nhà vườn chuyển sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, đặc biệt là sầu riêng. Với mức giá cà phê như hiện tại sẽ ngăn được việc người dân cây cà phê sang các loại cây trồng khác.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 438 nghìn tấn cà phê, thu về 1,38 tỷ USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 85% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh. Trong tháng 2, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.276 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng trước đó và tăng mạnh 50,6% so với tháng 2/2023. Tính chung hai tháng, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt 3.153 USD/tấn, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2023.